Els darrers dies ha transcendit la informació que indica que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, planteja un intercanvi armamentístic amb els països del Golf Pèrsic. L’estat presidit per Zelenski és una part activa en el conflicte del Orient Mitjà per la seva implicació indirecta en l’ajuda a la regió, que és atacada per l’Iran, basada en la cessió de material de defensa antiaèria, per la qual cosa hauria sol·licitat als països de l’Orient Mitjà el subministrament de míssils antiaeris. Una proposta que arriba en un moment en què s’assenyala que el Kremlin estaria transmetent informació d’intel·ligència a l’Iran contra objectius dels Estats Units a la regió. El sistema d’intel·ligència del Regne Unit ha arribat a dir que Rússia ha proporcionat “informació d’intel·ligència” i “entrenament a l’Iran” en l’ús de drons i tàctiques de “guerra electrònica” abans de l’inici de l’ofensiva jueva i nord-americana en aquest país musulmà, segons ha declarat el ministre de Defensa britànic, John Healey, en una entrevista a la BBC recollida per Europa Press.
Diverses informacions periodístiques, com per exemple al The New York Times, han apuntat en aquest sentit, i fins i tot l’Alt Representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Kaja Kallas, n’ha fet referència abans d’una trobada amb ministres del G7 que se celebrarà aquest divendres a França. “Rússia està ajudant a l’Iran amb intel·ligència per a apuntar i matar als estatunidencs, i Rússia també està fent costat a l’Iran ara amb els drons perquè puguin atacar als països veïns i també a les bases militars estatunidenques”, ha argumentat la representant diplomàtica de l’ens comunitari.
Compromís internacional en la derrota de Putin
Healey ha assenyalat que “no hauria de sorprendre a ningú aquest fet”, així com tampoc hauria de sorprendre que “tinguem la mà oculta de Putin a l’Iran i a Ucraïna”: “Hem vist a l’Iran subministrant drons a Rússia per llançar-los a Ucraïna”. Al mateix temps, ha defensat que el Regne Unit i els seus aliats recolzaran a Ucraïna el temps que sigui necessari per derrotar a Putin, “que ha llançat més de 4000 drons” al país amb capital a Kíiv. L’experiència russa en àmbits com la tecnologia, les operacions dels sistemes aeris no tripulats i la guerra electrònica s’ha vist reforçada per la seva experiència duent a terme la invasió il·legal d’Ucraïna, ha denunciat una publicació del Ministeri de Defensa britànic a les xarxes.
Les acusacions del país presidit per Keir Starmer s’han produït en plena decisió d’interceptar vaixells de la ‘flota fantasma’ russa, utilitzada per Rússia per evitar les sancions internacionals, que transitin per les aigües del Regne Unit. El ministeri dirigit per Healey ha difós una actualització de les seves operacions militars a l’Orient Mitjà, on comptabilitzen “més de 1000 hores de vol per part del seu exèrcit i més de 70 operacions exitoses des de l’inici del conflicte”.
Així mateix, les tripulacions dels Eurofighter Typhoon i els caces F-35 han completat missions a Xipre i Jordània.” Les mesures de protecció de les forces a la regió es mantenen al màxim nivell, garantint la màxima seguretat possible per al personal britànic. Estem, també, treballant en estreta coordinació amb els nostres aliats”, ha conclòs el text difós per la cartera de defensa britànica.
D’altra banda, la Força Expedicionària Conjunta (JEF, per les seves sigles en anglès), l’aliança militar dels països del Bàltic que lidera el Regne Unit, va acordar en una reunió celebrada ahir a Hèlsinki (Finlàndia) que es reforçaria la col·laboració amb Ucraïna, incloent-hi la participació d’Ucraïna en les maniobres d’aquesta coalició.
Rússia desmenteix les acusacions
El ministre d’Exteriors rus, Sergei Lavrov, en una entrevista per la cadena France 2, ha reconegut l’enviament d’equip militar, però no accepten les acusacions que assenyalen la filtració d’informació d’intel·ligència a l’Iran. Ha recordat que tant el president, Vladímir Putin, com el seu portaveu, Dmitri Peskov, ja han desmentit aquestes informacions i ha descrit a l’Iran com un “soci estratègic”. La prioritat de Moscou és, segons el responsable de la diplomàcia russa, el Dret Internacional. La diferència que veu en el conflicte a l’Iran i a Ucraïna és el fet que el país persa no ha violat les regles, “mentre que Ucraïna ha violat tot el que es podia violar amb els seus protectors occidentals”.
Lavrov ha defensat que l’Iran, sotmès pel Pla d’Acció Integral Conjunt signat el 2015, que preveu la limitació de la força nuclear del país controlat pel líder suprem Mojtaba Khamenei, no “ha disminuït els seus compromisos”. En canvi, ha assenyalat la hipocresia estatunidenca, ja que Trump va violar, en primer lloc, aquest tractat internacional en retirar-se unilateralment durant el seu primer mandat presidencial, en ser preguntat si Rússia està fent a Ucraïna, el mateix que els Estats Units a l’Iran, és a dir, violar el Dret Internacional.
D’altra banda, el portaveu de Putin, Dmitri Peskov, ha alertat els periodistes que no facin cas de les “mentides” i “falsedats dels mitjans”, després de ser preguntat per un article del Financial Times que assenyalava que Rússia es preparava per enviar drons a l’Iran.