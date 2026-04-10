El Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), l’agència de l’ONU que vetlla pels drets fonamentals dels infants, ha denunciat que prop de 600 nens han mort o resultat ferits des de l’inici de la incursió israeliana llançada el 2 de març al Líban. En aquest balanç, recollit per Europa Press, s’inclouen els més de 30 nens morts i prop de 150 ferits que es van registrar dimecres a l’onada de bombardejos contra diversos punts del país, inclòs el centre de Beirut, la capital d’aquest país amb gran diversitat religiosa.
L’organisme ha alertat que el conflicte té “conseqüències devastadores” per a la infància, i ha destacat que reben informes sobre el rescat de nens sota les runes i d’altres “continuen desapareguts o separats de les seves famílies”. A la pèrdua humana, l’UNICEF també manifesta la seva preocupació pel dany psicològic, donat que “molts pateixen els traumes de perdre els seus éssers estimats, llars i qualsevol sensació de seguretat”.
El balanç de desplaçats és esgarrifós, amb un milió de persones — inclosos uns 390000 infants — que s’han vist forçades a marxar, molts d’ells per “segon, tercer o fins i tot quart cop”. Aquesta branca de l’ONU estableix que el Dret Internacional Humanitari és el límit: “La població civil, inclosa la infància, ha de ser protegida en tot moment”. Una de les tòniques en els conflictes que estan succeint actualment a l’Orient Mitjà ha de veure amb l’ús d’armes explosives amb efectes d’ampli abast en zones densament poblades; per la qual cosa, l’UNICEF reclama el cessament d’ús d’aquests mecanismes que “representen una amenaça mortal per a la infància”.
El sistema d’UNICEF de resposta en situacions d’emergència s’està ampliant “a mesura que augmenten les necessitats”. “Els nostres equips estan ajudant a distribuir subministraments essencials en refugis, material mèdic a centres de salut públics, i unitats mòbils estan proporcionant atenció urgent a famílies desplaçades”, ha destacat el comunicat.
Han defensat que malgrat que l’acord d’alto el foc en altres llocs suposa “un cert alleujament”, en referència a la treva de dues setmanes entre els Estats Units i l’Iran que ha estat proposada pel Pakistan, “l’activitat militar en curs al Líban representa un greu risc per a l’alto el foc i per als esforços cap a una pau duradora i global a la regió”. “Els nens i nenes al Líban no poden quedar enrere”, han conclòs.
El Ministeri de Salut del Líban ha denunciat que, a causa de l’ofensiva de l’estat hebreu iniciada el 2 de març, prop de 1900 persones han mort i més de 6000 han resultat ferides, malgrat la inclusió de tota la regió del Pròxim Orient per part d’Islamabad.