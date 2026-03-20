La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de la muerte de su portavoz, Ali Mohammad Naini, en un bombardeo, según ha informado la cadena de televisión pública del país, IRIB, y ha recogido Europa Press. El medio ha destacado su trayectoria como portavoz «durante más de cuatro décadas» defendiendo la Revolución Islámica.

«Sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la ‘guerra blanda’ guiarán a la Guardia Revolucionaria y sus oficiales en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes», y ha destacado la sinceridad y valentía del portavoz muerto. El país iraní ha prometido esta semana que la falta de dirigentes militares y políticos no afectaría su estructura «sólida», en palabras del ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

De la misma manera que con el anuncio de la muerte del ministro de Inteligencia, Esmaeil Jatib, Israel ha añadido sobre Naini que difundió «la propaganda terrorista del régimen entre sus aliados de Oriente Medio». En este sentido, «el asesinato de Naini se suma a una serie de asesinatos de decenas de altos cargos del régimen en el marco de la operación» con los Estados Unidos. El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos del ejército y otros organismos de seguridad.

«Es necesario arrebatar la seguridad de los enemigos internos y externos y otorgársela a nuestros ciudadanos», ha destacado el nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei sobre la figura de Jatib, muerto el miércoles. «El vacío de poder que deja deberá ser compensado con el esfuerzo de otros responsables y trabajadores» del ministerio de Inteligencia.

Gente reunida y sosteniendo banderas iraníes durante el funeral del secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani | Stringer (Europa Press)

Irán rechaza las afirmaciones de Israel sobre su capacidad nuclear

Las declaraciones de Netanyahu sobre el receso armamentístico iraní han hecho reaccionar a Teherán. El presidente israelí afirmó el jueves que Irán no tiene capacidad de enriquecer uranio ni de producir misiles balísticos. La Guardia Revolucionaria, por otro lado, ha asegurado que la capacidad de producir misiles está a pleno rendimiento: «La producción de nuestra industria es de 20 y no hay preocupación en ese sentido». La agencia de noticias estatal Fars ha avanzado que Irán «tiene sorpresas para el enemigo».