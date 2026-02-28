Els EUA i Israel han llançat un atac “preventiu” contra el cor de l’Iran a primera hora del matí d’aquest dissabte. El president nord-americà, Donald Trump, ha descrit l’atac com una “gran operació de combat” conjunta amb el país de Benjamin Netanyahu “per a protegir el pobre estatunidenc eliminant l’amenaça que representa el règim iranià”. L’objectiu de Trump és la rendició del règim i de la seva policia, a qui els ha promès una amnistia, i ha encoratjat els ciutadans a revoltar-se. “Agafeu les regnes del vostre destí i deslligueu el futur pròsper i gloriós que està al vostre abast. Aquest és el moment d’actuar”, ha apuntat.
La premsa local de l’Iran ha confirmat diferents explosions de bon matí a la capital del país, Teheran, concretament, a tocar del complex residencial de líder aiatol·là Ali Khamenei. Des del territori s’apunta que mitja dotze de míssils haurien caigut en aquesta zona, malgrat que l’agència Reuters assegura que el líder aiatol·là ha estat traslladar en una zona segura fora de la capital. Altres portals també apunten que els atacs s’haurien dirigit també a les instal·lacions del Ministeri de Defensa i Intel·ligència de l’Iran. El Departament de Guerra de Trump ha descrit l’operatiu com “Operació fúria èpica” i des d’Israel parlen de “Rugit de lleó”.
Israel espera una resposta immediata
El ministre de Defensa d’Israel, Israel Katz, el primer a informar dels atacs, ha demanat a la seva població que estigui atenta i a prop dels refugis antiaeris davant la possibilitat que l’Iran respongui a aquests atacs. De fet, Israel ha detectat el llançament d’alguns míssils contra el seu territori. “Com a resultat, s’esperen atacs amb míssils i avions no tripulats contra Israel i la seva població civil en el futur pròxim”, ha apuntat el ministeri hebreu en una nota.
El govern de Netanyahu activarà tota una sèrie de pautes cap a la seva població entre les quals s’inclouen el tancament de les escoles i la prohibició de fer-hi reunions laborals, excepte en sectors que es consideren essencials. Israel també ha cancel·lat tots els vols i ha tancat el seu espai aeri “fins a nou avís”. Trump també ha alertat que “podria haver-hi víctimes” nord-americanes en la resposta. Les ambaixades dels EUA als països veïns han demanat el confinament dels seus ciutadans a casa.