L’Iran ha respost a l’atac matiner dels EUA i Israel sobre Teheran amb míssils dirigits contra territori israelià i contra les bases nord-americanes a Bahrain, Qatar, Kuwait i els Emirats Àrabs, segons ha informat l’agència iranià Fars. Per ara, només Bahrain i el Qatar han confirmat aquests atacs, si bé no n’han especificat l’origen. El Ministeri d’Exteriors de l’Iran ha acusat els EUA i Israel de violar els principis de les Nacions Unides i ha assegurat que faran servir “tot el seu poder i capacitats” per respondre “amb força”. Mentrestant, Israel ha declarat l’estat d’emergència i ha tancat el trànsit aeri.
Els aiatol·làs defensen que l’Iran s’havia reunit amb els EUA per “demostrar la rectitud de la nació iraniana i la il·legitimitat de qualsevol pretext per a l’agressió”. “El poble de l’Iran s’enorgulleix ara d’haver fet tot el necessari per evitar la guerra. Ha arribat el moment de defensar la nostra pàtria i fer front a l’agressió militar de l’enemic”, ha indicat la diplomàcia iraniana. Hores abans, en un comunicat oficial, Donald Trump ha confirmat l’atac i l’ha defensat al·legant que busca “elimina l’amenaça” dels aiatol·làs. El magnat americà també demanat a la població civil que es revolti contra el règim.
Europa retira el personal no essencial
El món aguanta la respiració i mira en què acaba l’escalada de tensió. La Unió Europa, que condemnat el “programa de míssils balístics i nuclears” del règim aiatol·là, ha alertat que “els darrers esdeveniments són perillosos”, en al·lusió a l’atac de Trump i Netanyahu. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha ordenat la retirada del personal diplomàtic no essencial instal·lat al Pròxim Orient i ha posat reforçat la missió ‘Aspides’, destinada a protegir les embarcacions de mercaderies al mar Roig.
“La protecció dels civils i el dret internacional humanitari són prioritaris”, ha manifestat Kallas sobre la situació en què queda la regió. “La nostra xarxa consular està plenament compromesa amb la facilitació de les sortides dels ciutadans de la UE i el personal no essencial de la UE s’està retirant de la regió”, ha insistit.
“Rebutgem l’acció militar unilateral d’Estats Units i Israel, que suposa una escalada i contribueix a un ordre internacional més incert i hostil”, ha escrit a les xarxes el president espanyol, Pedro Sánchez. Mentrestant, el ministre d’Afers Exteriors de l’Estat espanyol, Manuel Albares, ha demanat “respecte pel dret internacional” i ha apel·lat a una “desescalada” de la tensió. “La violència només comporta caos”, ha remarcat a les xarxes. El ministeri ha posat a disposició dels ciutadans les envejades de la regió.
Carles Puigdemont també s’ha referit a l’escalada de tensió, tenint un record per a les persones opositores al règim iranià. “Els recordo precisament ara perquè quan acabi aquest conflicte que s’ha iniciat no tornin a ser els eterns oblidats, les víctimes de la repressió dels règims futurs”, ha indicat.