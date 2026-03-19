Trump lanza una nueva amenaza a Irán tras el ataque a Qatar

Un bombardeo israelí en el campo de gas South Pars, uno de los grandes epicentros de extracción de gas a nivel global, ha hecho reaccionar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que él no sabía nada y ha prometido que Israel «no volverá a atacar el yacimiento». Sin embargo, a través de la red Truth Social, ha advertido que si Irán vuelve a atacar un país inocente como Qatar, serán los estadounidenses quienes destruirán South Pars.

Irán ha tomado represalias por el ataque a South Pars con el bombardeo del complejo de gas natural licuado (GNL) de Ras Laffan, en Qatar. Según el magnate, los Estados Unidos no conocían el ataque a South Pars y Qatar tampoco ha estado involucrado de ninguna manera, ni sabía que se produciría. «Israel no volverá a atacar este campo, de vital importancia y valor, siempre que Irán, de manera imprudente, no vuelva a atacar un país inocente». En ese caso, «con la ayuda o consentimiento de Israel o bien sin», se destruirá la instalación de South Pars «con una potencia sin precedentes para Irán».

De esta manera, pues, el presidente republicano ha respondido a la sucesión de ataques contra infraestructuras energéticas que se ha producido a partir del ataque israelí a South Pars, un movimiento denunciado por Qatar como «peligroso e irresponsable» y un paso que pone en jaque la «seguridad energética global».

Arabia Saudita no descarta una respuesta militar a Irán

El ministro de Exteriores saudita, Faisal bin Farhan, en la reunión con doce países más para abordar la crisis bélica, ha advertido que «la paciencia no es ilimitada» y que podría dar respuesta por la vía militar a los ataques iraníes en la región. Según ha recogido Europa Press del diario Arab News, Bin Farhan ha mencionado que Arabia lamenta «la poca confianza» construida con Irán después de la reanudación de relaciones diplomáticas ha sido «completamente destruida».

El ministro de Asuntos Exteriores saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, asiste a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores | Europa Press

En este contexto, el régimen saudita ha confirmado el impacto de un dron en una refinería portuaria de Yanbu, en el mar Rojo. El Ministerio de Defensa del país árabe ha contabilizado la destrucción de veinte de estos aparatos no tripulados, principalmente en la zona oriental y en las proximidades de Riad.

Albares defiende la alianza con los Estados Unidos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido a los Estados Unidos e Israel que tomen conciencia de que la guerra en Irán está fuera de control y ha alertado de la desestabilización de la región, con «catástrofes humanitarias en el Líbano» y un aumento «vertiginoso» del precio energético. El representante español de la alta diplomacia es pesimista con respecto al final de la guerra: «No hay una solución militar para esta situación», por lo que ha abogado por volver a las mesas de negociaciones en una entrevista con la cadena británica BBC, que ha recogido Europa Press.

Ha defendido la «política exterior coherente» del estado español, que defiende los mismos objetivos y principios en Ucrania, Oriente Medio o Groenlandia. Según Albares, «cada vez hay más países que adoptan la postura de España» en la defensa del derecho internacional. También ha defendido que el país norteamericano «es el aliado natural e histórico de Europa» y que, de rebote, España tiene una relación comercial «muy sólida». Asimismo, también ha ejemplificado la buena sintonía de los dos países con la presencia española en la misión de la OTAN en Irak o con la compra de gas natural licuado de los Estados Unidos. Según ha manifestado, España pide «una mejor integración de las industrias en defensa» de Europa y la creación de un ejército europeo para desarrollar una «fuerza de respuesta rápida para garantizar una herramienta de disuasión propia». En este sentido, cree que Europa debe «equilibrar, ser una voz de la razón» que defiende el derecho internacional, la negociación y la diplomacia.