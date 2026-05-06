Trump da un nuevo ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Donald Trump ha vuelto a dirigirse a Irán para forzar al país a aceptar el acuerdo de paz que pondría fin a la guerra. El presidente de los Estados Unidos ha dado un nuevo ultimátum a Teherán para dar su visto bueno a la oferta trasladada desde Washington, asegurando que el conflicto concluirá si aceptan cumplir con las condiciones del acuerdo. «Asumiendo que Irán acepte cumplir el acuerdo, lo cual quizás es asumir demasiado, la legendaria operación Furia Épica -el nombre que los Estados Unidos ha dado a la ofensiva militar- habrá terminado, y el muy efectivo bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz quede abierto a todos, incluido Irán», dijo el dirigente estadounidense en una publicación en la red social Truth Social.

El mensaje aparentemente conciliador de Trump viene acompañado de una advertencia clara: si Teherán no acepta el documento de paz «comenzarán los bombardeos que, lamentablemente, serán de una magnitud e intensidad mucho mayores que antes». Cabe recordar que este pronunciamiento del presidente estadounidense se produce después de que el martes por la noche él mismo anunciara que suspendía la operación «humanitaria» anunciada unos días antes para facilitar la salida de los barcos atrapados por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Según indicó entonces, la decisión se tomó para intentar «ultimar y firmar» un acuerdo de paz con Teherán.

«A raíz de la solicitud de Pakistán y de otros países, y del enorme éxito militar obtenido durante la campaña contra Irán y, además, debido a que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado de mutuo acuerdo que, aunque el bloqueo continuará plenamente en vigor, el Proyecto Libertad se suspenderá durante un breve período para ver si el acuerdo se puede ultimar y firmar», afirmó Trump en otro mensaje en su red social.

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación durante un evento de Accesibilidad en la Oficina Oval en la Casa Blanca. WILL OLIVER / Zuma Press / Europa Press

Un paso estratégico que ya acumula dos ultimátums de los Estados Unidos

Cabe recordar que el estrecho de Ormuz es esencial para el transporte internacional de gas natural licuado y petróleo, ya que por allí pasa un 20% del consumo mundial. Es por eso que este no ha sido el primer ultimátum de Trump a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz. El presidente de los Estados Unidos ya dio a mediados del pasado mes de marzo 48 horas a Teherán para que reanudara la circulación “totalmente y sin amenazas” si no quería que sus tropas destruyeran completamente todas las plantas eléctricas del país árabe.