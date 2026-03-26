La presencia y el estrellamiento de un dron ruso en el espacio aéreo de Letonia es el último de los capítulos de la amenaza rusa hacia la soberanía de los países del Báltico, unos días después de la caída de un aparato de estas mismas características cerca de la frontera entre Lituania y Bielorrusia, en este caso de origen ucraniano. Hoy, en Helsinki, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, reúne a los líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, la alianza militar en defensa de la región báltica y del norte de Europa, que incluye a los principales apoyos militares de Ucrania frente a la agresión del Kremlin, según ha informado la agencia Europa Press.

Esta coalición está liderada por el Reino Unido, pero también la representan Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Suecia, Noruega, y los Países Bajos. En este sentido, el objetivo del bloque es desarrollar capacidades militares mediante ejercicios conjuntos que ayuden a abordar diversos tipos de crisis.

Previamente a la reunión, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha debatido con su homólogo finlandés sobre cómo mantener la presión contra Rusia, ante la ausencia de voluntad de Putin de parar las hostilidades en Ucrania, también a través de las sanciones y de los esfuerzos conjuntos para frenar la ‘flota fantasma’ — utilizada para evadir las sanciones internacionales —, según han informado fuentes del ejecutivo británico. «Putin se frota las manos ante la guerra en Oriente Próximo porque cree que los precios más altos del petróleo le permitirán enriquecerse», ha señalado el primer ministro británico en un comunicado emitido por su oficina. Ambos líderes, el británico y el finlandés, coinciden en la importancia de mantener los contactos con los socios internacionales para «ayudar a poner fin al conflicto» entre Irán y los Estados Unidos e Israel, y también en asegurar la libertad de tránsito en el estrecho de Ormuz.

Presencia de un dron ruso en Letonia

La reunión de los dirigentes europeos llega en un momento tenso para los países bálticos. El Ministerio de Exteriores de Letonia, encabezado por Baiba Braze, ha convocado al encargado de negocios rusos en este estado nórdico para trasladarle su preocupación por la presencia de un dron en su territorio y que se estrelló el miércoles, pero que no ha dejado víctimas ni daños materiales.

Baiba Braze, Ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, habla a la prensa a la llegada a la sede de la OTAN al comienzo de una reunión de dos días de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN Bianca Otero / ZUMA Press Wire / dpa

Un comunicado de este Ministerio ha destacado que «Rusia está creando peligros impredecibles e incidentes de seguridad en una región mucho más grande que Ucrania». Al mismo tiempo condenan los ataques de este país contra infraestructuras civiles de varias provincias de Ucrania, como Lviv, y el intento de destruir zonas que son Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo cual constituye «una flagrante violación del Derecho Internacional de la Carta de las Naciones Unidas». En este sentido, solicitan el fin de la agresión y la retirada de las fuerzas rusas presentes en el territorio ucraniano «reconocido internacionalmente». «Esto se enmarca en los bárbaros ataques de Rusia no solo contra el pueblo ucraniano sino contra sus profundas raíces culturales», ha reclamado el país con capital en Riga.