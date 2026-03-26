La presència i l’estavellament d’un dron rus a l’espai aeri de Letònia és l’últim dels capítols de l’amenaça russa cap a la sobirania dels països del Bàltic, uns dies després de la caiguda d’un aparell d’aquestes mateixes característiques prop de la frontera entre Lituània i Bielorússia, en aquest cas d’origen ucraïnès. Avui, a Hèlsinki, el president de Finlàndia, Alexander Stubb, reuneix els líders de la Força Expedicionària Conjunta, l’aliança militar en defensa de la regió bàltica i del nord d’Europa, que inclou als principals suports militars d’Ucraïna davant l’agressió del Kremlin, segons ha informat l’agència Europa Press.
Aquesta coalició està liderada pel Regne Unit, però també la representen Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Islàndia, Letònia, Lituània, Suècia, Noruega, i els Països Baixos. En aquest sentit, l’objectiu del bloc és desenvolupar capacitats militars mitjançant exercicis conjunts que ajudin a abordar diversos tipus de crisis.
Prèviament a la reunió, el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha debatut amb el seu homòleg finès sobre com mantenir la pressió contra Rússia, davant l’absència de voluntat de Putin de parar les hostilitats a Ucraïna, també a través de les sancions i dels esforços conjunts per frenar la ‘flota fantasma’ — utilitzada per evadir les sancions internacionals —, segons han informat fonts de l’executiu britànic. “Putin es frega les mans davant la guerra a Pròxim Orient perquè creu que els preus més alts del petroli li permetran enriquir-se”, ha assenyalat el primer ministre britànic en un comunicat emès per la seva oficina. Ambdós líders, el britànic i el finès, coincideixen en la importància de mantenir els contactes amb els socis internacionals per “ajudar a posar fi al conflicte” entre l’Iran i els Estats Units i Israel, i també en assegurar la llibertat de trànsit a l’estret d’Ormuz.
Presència d’un dron rus a Letònia
La reunió dels dirigents europeus arriba en un moment tens pels països del Bàltic. El Ministeri d’Exteriors de Letònia, encapçalat per Baiba Braze, ha convocat a l’encarregat de negocis russos en aquest estat nòrdic per a traslladar-li la seva preocupació per la presència d’un dron al seu territori i que es va estavellar dimecres, però que no ha deixat víctimes ni danys materials.
Un comunicat d’aquest Ministeri ha destacat que “Rússia està creant perills impredictibles i incidents de seguretat en una regió molt més gran que Ucraïna”. Alhora condemnen els atacs d’aquest país contra infraestructures civils de diverses províncies d’Ucraïna, com Lviv, i l’intent de destruir zones que són Patrimoni Mundial de la UNESCO, la qual cosa constitueix “una flagrant violació del Dret Internacional de la Carta de les Nacions Unides”. En aquest sentit, sol·liciten la fi de l’agressió i la retirada de les forces russes presents al territori ucraïnès “reconegut internacionalment”. “Això s’emmarca en els bàrbars atacs de Rússia no sols contra el poble ucraïnès sinó contra les seves profundes arrels culturals”, ha reclamat el país amb capital a Riga.