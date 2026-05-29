Un dron rus impacta contra un edifici a Romania i fereix dos civils

Tres incidents recents a Letònia, Estònia i Lituània amb drons russos i ucraïnesos han revifat el debat intern a l’OTAN sobre la vulnerabilitat de l’espai aeri d’aquests aliats orientals de l’Aliança. Per acabar de reblar el clau, la matinada d’aquest dijous a divendres un dron rus va impactar contra un bloc de pisos a la ciutat de Galati, a l’est de Romania i propera a la frontera amb Ucraïna, en el que el govern romanès ha qualificat d'”escalada greu i irresponsable” per part de Moscou. L’incident ha deixat com a mínim dues persones ferides lleus i ha obligat a evacuar unes 70 persones de l’edifici, amb un incendi al terrat.
La ministra d’Exteriors del país de l’est d’Europa, Toiu Oana, ha sigut la primera a pronunciar-se des del govern. En un missatge a les xarxes socials, ha explicat que “un dron implicat en el bombardeig d’infraestructures a Ucraïna es va estavellar a Romania, a Galati, provocant un incendi al terrat d’un pis”. Oana va afegir que “avions i un helicòpter” del Ministeri de Defensa “van enlairar-se en el moment en què els drons russos van aparèixer al radar”. Tot seguit, la responsable de la diplomàcia romanesa va advertir que Romania adoptaria “les mesures diplomàtiques necessàries” per respondre a aquesta “greu violació del Dret Internacional i del seu espai aeri”. L’executiu d’aquest país ja ha informat els aliats i l’OTAN del que ha passat, i ha demanat “mesures per accelerar la transferència de capacitats antidrons” al país.
Oana va concloure el seu missatge assegurant que Rússia “continua sent un estat agressor que lliura una guerra il·legal amb greus implicacions per a la seguretat regional”, i que des de Bucarest actuaran amb la “màxima fermesa” per augmentar la pressió internacional sobre el Kremlin “amb vista a un alto el foc immediat i complet”.
Segons ha informat el Ministeri de Defensa romanès i ha recollit Europa Press, el dron va entrar a l’espai aeri del país, va ser detectat pel radar a la zona sud de la ciutat de Galati i es va estavellar contra el terrat d’un bloc d’habitatges, on va provocar un incendi. Les autoritats d’emergències van enviar un missatge d’alerta a la població per mantenir-la informada de la situació mentre els serveis d’emergències actuaven a la zona.
La UE i l’OTAN condemnen l’atac
Amb aquest nou incident, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmat que Rússia “ha travessat una nova línia”. En un missatge a les xarxes, ha condemnat que la incursió d’un vehicle aeri no tripulat hagi impactat “en una zona densament poblada de Romania, causant ferits civils, en territori de la UE”. La dirigent alemanya ha anunciat la preparació d’un vint-i-unè paquet de sancions contra Moscou per continuar reforçant la seguretat i dissuasió de la UE, especialment a la franja oriental.
Les paraules de la conservadora i cap de l’executiu comunitari arriben dies després que es reunís amb els presidents d’Estònia, Lituània i Letònia, quan va advertir que les alertes aèries que viuen els països bàltics no són “incidents aïllats“, sinó una “estratègia deliberada de Rússia per desestabilitzar les societats democràtiques”.
D’altra banda, la portaveu de l’OTAN, Allison Hart, ha expressat en un missatge a les xarxes que l’Aliança condemna “la imprudència de Rússia” i ha confirmat que el secretari general de l’organització, Mark Rutte, es troba “en contacte” amb les autoritats romaneses. Hart ha incidit en la importància de continuar enfortint les defenses contra totes les amenaces, inclosos els drons.