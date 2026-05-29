Un dron ruso impacta en un edificio en Rumanía y hiere a dos civiles

Tres incidentes recientes en Letonia, Estonia y Lituania con drones rusos y ucranianos han reavivado el debate interno en la OTAN sobre la vulnerabilidad del espacio aéreo de estos aliados orientales de la Alianza. Para rematar la situación, en la madrugada de este jueves a viernes un dron ruso impactó contra un bloque de pisos en la ciudad de Galati, en el este de Rumanía y cercana a la frontera con Ucrania, en lo que el gobierno rumano ha calificado de «escalada grave e irresponsable» por parte de Moscú. El incidente ha dejado al menos dos personas heridas leves y ha obligado a evacuar a unas 70 personas del edificio, con un incendio en la azotea.

La ministra de Exteriores del país del este de Europa, Toiu Oana, ha sido la primera en pronunciarse desde el gobierno. En un mensaje en las redes sociales, ha explicado que «un dron implicado en el bombardeo de infraestructuras en Ucrania se estrelló en Rumanía, en Galati, provocando un incendio en la azotea de un piso«. Oana añadió que «aviones y un helicóptero» del Ministerio de Defensa «despegaron en el momento en que los drones rusos aparecieron en el radar». Acto seguido, la responsable de la diplomacia rumana advirtió que Rumanía adoptaría «las medidas diplomáticas necesarias» para responder a esta «grave violación del Derecho Internacional y de su espacio aéreo». El ejecutivo de este país ya ha informado a los aliados y a la OTAN de lo ocurrido, y ha pedido «medidas para acelerar la transferencia de capacidades antidrones» al país.

Oana concluyó su mensaje asegurando que Rusia «continúa siendo un estado agresor que libra una guerra ilegal con graves implicaciones para la seguridad regional», y que desde Bucarest actuarán con la «máxima firmeza» para aumentar la presión internacional sobre el Kremlin «con vistas a un alto el fuego inmediato y completo».

El dron ha impactado contra un bloque de casas de la ciudad rumana de Galati. EMERGENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE RUMANÍA

Según ha informado el Ministerio de Defensa rumano y ha recogido Europa Press, el dron entró en el espacio aéreo del país, fue detectado por el radar en la zona sur de la ciudad de Galati y se estrelló contra la azotea de un bloque de viviendas, donde provocó un incendio. Las autoridades de emergencias enviaron un mensaje de alerta a la población para mantenerla informada de la situación mientras los servicios de emergencias actuaban en la zona.

La UE y la OTAN condenan el ataque

Con este nuevo incidente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que Rusia «ha cruzado una nueva línea». En un mensaje en las redes, ha condenado que la incursión de un vehículo aéreo no tripulado haya impactado «en una zona densamente poblada de Rumanía, causando heridos civiles, en territorio de la UE». La dirigente alemana ha anunciado la preparación de un vigésimo primer paquete de sanciones contra Moscú para continuar reforzando la seguridad y disuasión de la UE, especialmente en la franja oriental.

Las palabras de la conservadora y jefa del ejecutivo comunitario llegan días después de que se reuniera con los presidentes de Estonia, Lituania y Letonia, cuando advirtió que las alertas aéreas que viven los países bálticos no son «incidentes aislados«, sino una «estrategia deliberada de Rusia para desestabilizar las sociedades democráticas».

Por otro lado, la portavoz de la OTAN, Allison Hart, ha expresado en un mensaje en las redes que la Alianza condena «la imprudencia de Rusia» y ha confirmado que el secretario general de la organización, Mark Rutte, se encuentra «en contacto» con las autoridades rumanas. Hart ha incidido en la importancia de continuar fortaleciendo las defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones.