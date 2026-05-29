El incidente de esta madrugada de jueves a viernes con un dron ruso en Rumanía ha generado una ola de condenas internacionales y ha vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del flanco oriental de la Alianza Atlántica. Estados Unidos ha expresado su solidaridad con el país rumano, pero han evitado señalar directamente a Moscú como responsable del ataque. El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha condenado la «imprudente incursión», en unas declaraciones donde también se ha apresurado a reiterar el compromiso de la Alianza de defender «cada centímetro del territorio de la OTAN». Su mesura al no apuntar explícitamente a Rusia ha contrastado con el tono mucho más duro de los aliados europeos, que no han tenido duda en atribuir la responsabilidad a Moscú.

La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha sido mucho más contundente en su respuesta. En un mensaje en las redes sociales que ha recogido Europa Press, la diplomática estonia ha calificado el impacto de este vehículo aéreo no tripulado de «violación flagrante y grave de la soberanía de Rumanía y del espacio aéreo europeo» y ha advertido que Rusia «no puede violar el espacio aéreo europeo con impunidad», recordando que Moscú «dejó de respetar las fronteras hace tiempo».

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas L’Alta Representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Kaja Kallas. Remesa / HANDOUT per KYRIAKOS H.

La jefa de la diplomacia comunitaria ha asegurado que se puso en contacto de manera inmediata con la ministra de Exteriores rumana, Toiu Oana, para trasladarle la solidaridad de la UE. Asimismo, ha recordado que los ministros de exteriores de los veintisiete mantuvieron el jueves una reunión informal en Chipre en la que se comprometieron a «aumentar la presión sobre Rusia, incrementar el apoyo a Ucrania e invertir en la preparación de la propia defensa de Europa».

Por su parte, la ministra Oana ha confirmado la conversación con Kallas y ha descrito el suceso como un «grave incidente causado por el impacto de un dron militar ruso contra un edificio en Galati». En este sentido, la responsable de la cartera de exteriores rumana ha anunciado que la UE acelerará la aprobación de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia como respuesta a esta «escalada irresponsable».

Los países bálticos, los más contundentes

Los países bálticos han sido especialmente firmes en su postura, en línea con la posición que han mantenido desde el inicio de la guerra. La primera ministra lituana, Inga Ruginienė, ha subrayado que el ataque representa «una nueva incursión en el flanco oriental de la OTAN como resultado de la guerra rusa contra Ucrania» y ha pedido que la comunidad internacional no normalice estos episodios: «Esto no debe convertirse en una nueva realidad a la que simplemente nos acostumbremos», ha lamentado.

El incidente de Galati no es un hecho aislado. El suceso coincide con la reanudación por parte de Rusia de los «ataques con drones contra objetivos civiles e infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía», según ha indicado el Ministerio de Defensa rumano. Además, la semana pasada ya se produjeron episodios similares cuando un dron ucraniano entró por error en el espacio aéreo de Estonia, y drones rusos provocaron alertas en Letonia y Lituania al penetrar en sus respectivos territorios. La repetición de los incidentes pone de manifiesto la fragilidad de las fronteras aéreas en el este del Viejo Continente y aumenta la presión sobre la OTAN para que adopte medidas más contundentes para proteger a sus miembros fronterizos con la zona de conflicto.