Trump posa llenya al foc i anuncia que bloquejarà l’estret d’Ormuz

El fracàs de les primeres negociacions de pau entre l’Iran i els Estats Units al Pakistan ja han portat la primera conseqüència com és que l’exercit dels Estats Units bloquejarà el pas de l’estret d’Ormuz. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest diumenge a la tarda que l’armada nord-americana bloquejarà el pas dels vaixells per l’estret. A través de la seva xarxa social, TruthSocial, Trump ha assegurat que “la Marina dels Estats Units, la més forta del món, començarà el procés de bloqueig de tots i cadascun dels vaixells que intentin entrar o sortir de l’estret d’Ormuz” i ha assegurat que ha “donat instruccions a la nostra Marina perquè busqui i intercepti tots els vaixells en aigües internacionals que han pagat un peatge a l’Iran. Ningú que pagui un peatge il·legal tindrà un pas segur en alta mar. També començarem a destruir les mines que els iranians van col·locar a l’Estret. Qualsevol iranià que dispari contra nosaltres, o en vaixells pacífics, serà assotat a l’infern!”.
“Aquesta és l’extorsió mundial, i els líders dels països, especialment els Estats Units d’Amèrica, mai seran extorsionats”, ha dit Trump referint-se al bloqueig de l’estret per part de l’Iran i ha destacat que amb el bloqueig que executarà la Marina nord-americana “l’Iran no podrà beneficiar-se d’aquest acte il·legal d’extorsió. Volen diners i, cosa que és més important, volen nuclear”, ha etzibat el president nord-americà.
Trump lamenta el fracàs de les negociacions amb l’Iran
A més, el president dels Estats Units ha lamentat que les negociacions amb l’Iran hagin fracassat i ha acusat el país persa de negar-se a trencar amb el programa nuclear. “La reunió va anar bé, es van acordar la majoria dels punts, però l’únic punt que realment importava, l’energia nuclear, no hi era”, ha lamentat un Trump que ha assegurat que “l’Iran sap, millor que ningú, com posar fi a aquesta situació que ja ha devastat el seu país. La seva Marina ha desaparegut, la seva Força Aèria ha desaparegut, els seus Antiaeris i Radar són inútils, Khomeini, i la majoria dels seus líders, estan morts, tot a causa de la seva ambició nuclear”.