Trump aviva el conflicto y anuncia el bloqueo del estrecho de Ormuz

El fracaso de las primeras negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Pakistán ya ha traído la primera consecuencia: el ejército de Estados Unidos bloqueará el paso del estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo por la tarde que la armada estadounidense bloqueará el paso de los barcos por el estrecho. A través de su red social, TruthSocial, Trump aseguró que «la Marina de Estados Unidos, la más fuerte del mundo, comenzará el proceso de bloqueo de todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz» y ha asegurado que ha «dado instrucciones a nuestra Marina para que busque e intercepte todos los barcos en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá un paso seguro en alta mar. También comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el Estrecho. ¡Cualquiera iraní que dispare contra nosotros, o en barcos pacíficos, será enviado al infierno!».

«Esta es la extorsión mundial, y los líderes de los países, especialmente los Estados Unidos de América, nunca serán extorsionados», dijo Trump refiriéndose al bloqueo del estrecho por parte de Irán y destacó que con el bloqueo que ejecutará la Marina estadounidense «Irán no podrá beneficiarse de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, lo que es más importante, quieren nuclear», afirmó el presidente estadounidense.

Trump lamenta el fracaso de las negociaciones con Irán

Además, el presidente de Estados Unidos lamentó que las negociaciones con Irán hayan fracasado y acusó al país persa de negarse a romper con el programa nuclear. «La reunión fue bien, se acordaron la mayoría de los puntos, pero el único punto que realmente importaba, la energía nuclear, no estaba», lamentó un Trump que aseguró que «Irán sabe, mejor que nadie, cómo poner fin a esta situación que ya ha devastado su país. Su Marina ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, sus Antiaéreos y Radar son inútiles, Khomeini, y la mayoría de sus líderes, están muertos, todo debido a su ambición nuclear».