Las nuevas sandalias tipo cuña de Skechers son tan cómodas que prometen ser «el secreto mejor guardado» del estilo boho

Lo sabes tú y lo sé yo. El verano en la Costa Brava o en las calas de Menorca no es lo mismo si tus pies claman auxilio a la media hora de caminar. El vestido ibicenco es el rey absoluto de la maleta, pero encontrar el calzado que no nos haga parecer bajitas y que nos permita aguantar una «tardeo» completo es el gran reto de este 2026.

La tendencia boho-chic se ha reinventado este año. Ya no nos conformamos con cualquier calzado plano que nos destroce la espalda. Ahora buscamos la ingeniería del confort. (Y sí, estamos hablando de esa marca que todas conocemos pero que ahora se ha vuelto el secreto oculto de las estilistas más top).

Hablamos de Skechers. Sí, la marca que cambió las zapatillas para siempre ha lanzado una colección de sandalias que son puro imprescindible. Han logrado lo que parecía imposible: sumar centímetros de altura con una ligereza que te hará olvidar que llevas zapatos. Es la solución definitiva para las amantes del lino y los bordados suizos que no quieren renunciar a su salud podológica.

La sandalia que está agotando existencias en Amazon

El primer modelo que ha hecho saltar todas las alarmas de las buscadoras de tendencias es la Skechers BOBS Desert Kiss. Tiene ese aire bohemio que pide a gritos un paseo por Dalt Vila. Es una sandalia tipo cuña pero de perfil bajo, con solo 2,5 centímetros de elevación. Parece poco, pero es la medida exacta para estilizar la pierna sin sufrir.

Lo que realmente nos tiene enamoradas (y a nuestro banco también, porque el precio está muy rebajado) son sus tiras de microfibra. Se ajustan al pie como una segunda piel gracias al cierre de Gore-Tex. Pero el truco maestro es la plantilla Memory Foam. Esta tecnología se adapta a tu pisada como si estuvieras caminando sobre nubes de azúcar. Es el calzado ideal para las que tienen el pie delicado y buscan versatilidad.

Este modelo combina detalles en marrón natural y blanco roto, lo que lo hace totalmente combinable con cualquier vestido de la moda Adlib. Si buscas un look que transpire libertad y calma, esta es tu compra inteligente de la semana. No digas que no te hemos avisado cuando veas el cartel de «sold out».

Glamour y altura: Cómo ganar 7 centímetros sin darte cuenta

Si tienes un evento por la noche, de esos donde el dress code es «blanco ibicenco» pero quieres destacar, necesitas las Skechers Beverlee Date Glam. Aquí subimos el nivel. Hablamos de una cuña clásica que alcanza los 7 centímetros. (Tranquila, tu espalda no sufrirá). La media suela de aspecto corcho es pura tendencia de este verano 2026.

Estas sandalias incorporan pedrería que imita los diamantes sobre el empeine. Es el toque de lujo que necesita un vestido de lino sencillo para convertirse en un outfit de noche de gala. La plantilla Luxe Foam garantiza que, a pesar de la altura, la planta de tu pie reciba toda la amortiguación necesaria. Es la prueba de que la elegancia no tiene por qué ser una tortura china.

Las entidades de consumo como la OCU siempre recuerdan la importancia de elegir calzado que sujete bien el talón en sandalias altas. Este modelo lo hace a la perfección. Son ideales para una cena junto al mar o para una boda informal en la playa donde sabes que habrá muchas horas de baile. El ahorro en visitas al fisioterapeuta ya justifica la inversión.

Minimalismo técnico para las más prácticas

Para las que buscan una estética más limpia, las Skechers Beverlee Sheer Luck son la respuesta. Estas sandalias utilizan una malla técnica elástica que es una maravilla para las mujeres que sufren de hinchazón de pies cuando sube la temperatura. Sin detalles llamativos, todo el protagonismo se lo lleva tu figura estilizada gracias a sus 5,7 centímetros de cuña.

La suela es flexible y tiene una tracción que ya quisieran muchas botas de montaña. Esto es seguridad pura cuando caminas por zonas húmedas o superficies resbaladizas. Su diseño es tan neutro que las podrás llevar desde primera hora de la mañana hasta el último cóctel de la noche. Es lo que en periodismo de lifestyle llamamos un comodín imbatible.

La opción deportiva para las aventureras del boho

No todo son cenas y fiestas. Si tu verano incluye excursiones a calas escondidas donde el camino es de piedras, las Skechers Reggae Slim-Vacay son tu imprescindible. Tienen una suela totalmente deportiva pero con unas tiras que forman un mosaico precioso. Mantienen el espíritu boho pero con la resistencia de un calzado todoterreno.

Llevan incorporada la famosa espuma viscoelástica que memoriza la forma de tu pie. Esto evita las típicas rozaduras y ampollas que nos arruinan las vacaciones. Son el calzado que recomendaría cualquier guía de viajes que sepa de qué habla. (Y sí, quedan increíbles con un vestido corto de crochet).

Finalmente, para las puristas del blanco, las Skechers Arch Fit 2.0 Go Getter son la culminación de la salud podal. Tienen un soporte de arco certificado por podólogos. Si eres de las que necesita un extra de soporte o tienes el pie plano, este es tu truco definitivo. En un blanco impecable, son el complemento que cierra el círculo de cualquier look ibicenco que se precie.

Claves para no fallar con tu look de verano

Recuerda que el vestido ibicenco no es solo una prenda, es una actitud. Pero la actitud desaparece si caminas como si pisaras brasas. La clave del éxito es el contraste: si el vestido es muy largo y cargado de puntas, elige sandalias más sencillas de tiras finas. Si el vestido es corto y minimalista, atrévete con las cuñas de 7 centímetros y detalles brillantes.

Este 2026 estamos viendo cómo el enoturismo y las rutas por viñedos se han convertido en el plan estrella. Para estas ocasiones, no cometas el error de ir con tacones finos. Las cuñas de corcho o yute de Skechers te aportarán la estabilidad que necesitas entre cepas y barricas sin perder ni un ápice de estilo.

El verano ya está aquí y las mejores ofertas vuelan. Elegir Skechers es una decisión inteligente que combina tecnología, moda y ahorro. No dejes que un calzado inadecuado ponga fin a tu calma veraniega. ¿Tu armario está preparado para el blanco, pero tus pies están preparados para el confort real?

Nos vemos en las terrazas, seguramente llevando las mismas sandalias, porque cuando algo funciona, se vuelve viral por méritos propios. Disfruta de la libertad de caminar sin límites este verano.