El bloqueo marítimo estadounidense sobre el estrecho de Ormuz comienza a tener su efecto. Hoy, el Comando Central del ejército de los Estados Unidos (CENTCOM) ha informado, en un comunicado difundido en sus redes sociales y recogido por Europa Press, que ha bloqueado los puertos de Irán y «paralizado por completo» el comercio económico que «entra y sale» del país persa por mar. Este movimiento estratégico se ha efectuado tras el fracaso de la primera mesa de negociaciones celebrada el sábado en Pakistán para lograr un acuerdo de paz.

«Un nivel de fuerza y poder nunca visto»

El 90% de la economía iraní depende del comercio internacional por vía marítima, según las estimaciones del CENTCOM, que ha desplegado los destructores lanzamisiles, unos barcos integrados por «una tripulación de 300 marineros altamente entrenados en la realización de operaciones marítimas ofensivas y defensivas». La Casa Blanca presume de la «audaz y decisiva» orden de Trump «para contrarrestar la agresión iraní y restablecer el paso seguro a través del estrecho», y ha calificado la estrategia como una «jugada maestra del liderazgo estadounidense que demuestra un nivel de fuerza y poder nunca visto en el mundo». En este sentido, la decisión ha provocado el desvío de 167 petroleros en dirección al territorio estadounidense.

El destructor de misiles guiado de la clase USN Arleigh Burke, USS Michael Murphy, en marcha el 3 de mayo de 2017 en el Océano Pacífico occidental. Europa Press / Contacto / Mcs2 Nathan K. Serpico

«Mientras tiene lugar este evento histórico, la producción energética récord de los Estados Unidos proporciona un apoyo vital al mundo. Gracias a la agenda de Trump de dominio energético estadounidense, los Estados Unidos se erige en el principal productor y exportador de energía del mundo, listo para suministrar energía abundante y fiable a las naciones cortadas del petróleo del Medio Oriente», ha asegurado el órgano militar. Esta retórica victoriosa ha llevado al CENTCOM a asegurar que el país produce más petróleo que Rusia y Arabia Saudita juntas, y más gas natural que Rusia, Irán y China en conjunto. Considera la agenda de dominio energético del dirigente estadounidense como una muestra de fuerza: «Mientras los adversarios convierten la energía en un arma, los Estados Unidos la facilita».

La mesa negociadora propuesta por Pakistán se cerró sin ningún acuerdo significativo. El 8 de abril, ambos países pactaron un acuerdo de alto el fuego de dos semanas para concluir las hostilidades en la región. Cabe destacar que la ofensiva se inició en plenas negociaciones entre Teherán y Washington para lograr un nuevo acuerdo nuclear, ya que en 2018 los Estados Unidos abandonaron unilateralmente el pacto firmado en 2015.