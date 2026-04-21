Nou capítol de les amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, a l’Iran, davant de la posició del país asiàtic respecte a una segona ronda de contactes. El magnat republicà ha assegurat aquest dilluns que el país persa seurà a la taula de negociacions d’avui, dimarts, a la capital del Pakistan, Islamabad, o Teheran patirà “problemes mai vistos”, ha dit en una entrevista al programa de ràdio “The John’s Fredericks Show” que ha recollit Europa Press. La treva pactada el 8 de març conclou demà. Tanmateix, Trump no ha concretat de quines conseqüències està parlant.
Trump s’ha mostrat optimista per assolir un acord “just” perquè així, puguin iniciar una reconstrucció “sense armes nuclears” i justifica l’ofensiva oberta el 28 de febrer, en plenes negociacions per signar un nou acord nuclear, com a “necessària”. En aquest sentit, ha afegit que la seva intenció és estipular un pla “molt millor” que el Pla Integral d’Acció Conjunta (PIAC), que es va pactar el 2015 amb el llavors president nord-americà, Barack Obama. El PIAC, ha explicat, “era un camí garantit cap a la bomba nuclear” i ha retret que van lliurar uns 1700 milions de dòlars en efectiu a l’Iran perquè els dirigents iranians “ho gastessin com volguessin”.
Operació ‘Martell de mitjanit’
Així mateix, el cap de la Casa Blanca ha tret pit a les seves xarxes socials expressant que l’operació llançada el juny del 2025 contra el règim islàmic, llavors anomenada ‘Martell de Mitjanit’, va suposar la “destrucció total i absoluta” de les instal·lacions de “pols nuclear” de l’Iran, un terme que utilitza per referir-se a les reserves d’urani enriquit, un material químic que requerirà un procés de desenterrament “llarg i difícil”. De fet, una de les pretensions de Trump és fer-se amb la capacitat nuclear persa, una idea que des de Teheran s’ha rebutjat de forma contundent.
La taula de negociacions d’aquest dimarts s’emmarca en una nova escalada de tensió per l’atac dels Estats Units a un vaixell iranià al golf de l’Oman. El ministeri d’exteriors del règim teocràtic, Abbas Araghchi, ha advertit que aquest fet que va anar “acompanyat d’intimidacions cap als mariners i la tripulació, és un acte de pirateria marítima i un acte terrorista” que va més enllà del dret internacional i de l’alto el foc pactat fa unes setmanes, per la qual cosa ha denunciat que ho considera com un “acte d’agressió”.