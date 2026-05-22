Capgemini pacta con sindicatos un ERE para 124 trabajadores en Barcelona

Acuerdo con los sindicatos para el expediente de regulación de empleo (ERE) en la consultora tecnológica Capgemini. La compañía ha consensuado con los representantes de los trabajadores el despido de 710 empleados en todo el Estado, 124 de los cuales en Barcelona. Según ha informado la empresa en un comunicado hecho público este viernes, el 85% de las salidas serán voluntarias y se han reforzado las medidas de protección social para lograr una «transición ordenada y equilibrada».

El expediente de regulación de empleo ha sido justificado por Capgemini en la necesidad de adaptar sus «capacidades y estructura organizativa para responder a la evolución tecnológica y las nuevas necesidades de mercado». Inicialmente, el ERE preveía un máximo de 748 despidos. En Barcelona, la empresa tiene 1.603 empleados, y inicialmente había unos 130 en riesgo. Los sindicatos y la consultora tecnológica han pactado que las salidas se compensen con 38 días por año trabajado, con un máximo de 20 meses.

Casi 200 despidos en Nestlé

Es importante recordar que este mismo mayo hemos conocido el alcance del ERE impulsado en Nestlé. La multinacional tiene previsto despedir al menos 178 trabajadores en Cataluña, la mayoría de la sede central de Esplugues de Llobregat. Según los primeros datos trasladados por la empresa a la mesa negociadora, el impacto principal se concentra en estas oficinas centrales con 158 empleados afectados, mientras que también hay despidos programados en las fábricas de café de Girona (12) y Reus (8). En cuanto al conjunto del Estado, la empresa ha detallado afectaciones en varios centros de trabajo, aunque no ha facilitado ni los nombres ni las posiciones concretas.

La dirección de la compañía justifica el ERE por diferentes factores como el aumento de la marca blanca, la digitalización y la automatización, así como para garantizar la viabilidad futura de la firma. En cuanto al proceso negociador con sindicatos, la mesa se ha constituido este miércoles con presencia de portavoces de la UGT y CCOO, y con la participación también de CGT, CSIF y USO.