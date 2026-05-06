Nestlé acomiadarà almenys 178 treballadors a Catalunya afectats per l’ERO

Primeres informacions sobre l’abast de l’expedient de regulació de l’ocupació (ERO) de Nestlé. La multinacional té previst acomiadar almenys 178 treballadors a Catalunya, la majoria de la seu central d’Esplugues de Llobregat. Segons les primeres dades traslladades per l’empresa a la mesa negociadora, l’impacte principal es concentra en aquestes oficines centrals amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha acomiadaments programats a les fàbriques de cafè de Girona (12) i Reus (8). Pel que fa al conjunt de l’Estat, l’empresa ha detallat afectacions en diversos centres de treball, tot i que no ha facilitat ni els noms ni les posicions concretes.
Cal recordar que la direcció de la companyia justifica l’ERO per diferents factors com l’augment de la marca blanca, la digitalització i l’automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la firma. Quant al procés negociador amb sindicats, la mesa s’ha constituït aquest dimecres amb presència de portaveus de la UGT i CCOO, i amb la participació també de CGT, CSIF i USO. A partir d’ara s’obre un període de consultes de fins a 30 dies, amb reunions ja planificades durant el mes de maig i principis de juny. Durant la primera sessió amb els representants dels treballadors, la direcció de l’empresa ha exposat que l’objectiu de l’expedient és “facilitar el treball i la presa de decisions” mitjançant una simplificació de l’estructura interna, en un context marcat per l’automatització dels processos i els canvis en el consum.
Més de 300 sortides arreu de l’Estat
La previsió és que aquest expedient de regulació de l’ocupació afecti tant personal tècnic i administratiu com la plantilla d’operaris, en línia amb el pla global de la companyia, que ja preveia reduccions de plantilla a escala internacional. Les sortides previstes sumen 301 treballadors a tot l’Estat, amb especial impacte a Catalunya, que concentra més de la meitat dels acomiadaments. Al seu torn, els sindicats han acordat per unanimitat demanar la retirada de l’expedient, que consideren injustificat, i han expressat la voluntat d’evitar una negociació que s’allargui en el temps.