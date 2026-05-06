Nestlé despedirá al menos 178 trabajadores en Cataluña afectados por el ERE

Primeras informaciones sobre el alcance del expediente de regulación de empleo (ERE) de Nestlé. La multinacional tiene previsto despedir al menos 178 trabajadores en Cataluña, la mayoría de la sede central de Esplugues de Llobregat. Según los primeros datos trasladados por la empresa a la mesa negociadora, el impacto principal se concentra en estas oficinas centrales con 158 empleados afectados, mientras que también hay despidos programados en las fábricas de café de Girona (12) y Reus (8). En lo que respecta al conjunto del Estado, la empresa ha detallado afectaciones en varios centros de trabajo, aunque no ha facilitado ni los nombres ni las posiciones concretas.

Es importante recordar que la dirección de la compañía justifica el ERE por diferentes factores como el aumento de la marca blanca, la digitalización y la automatización, así como para garantizar la viabilidad futura de la firma. En cuanto al proceso negociador con sindicatos, la mesa se ha constituido este miércoles con presencia de portavoces de la UGT y CCOO, y con la participación también de CGT, CSIF y USO. A partir de ahora se abre un período de consultas de hasta 30 días, con reuniones ya planificadas durante el mes de mayo y principios de junio. Durante la primera sesión con los representantes de los trabajadores, la dirección de la empresa ha expuesto que el objetivo del expediente es “facilitar el trabajo y la toma de decisiones” mediante una simplificación de la estructura interna, en un contexto marcado por la automatización de los procesos y los cambios en el consumo.

La fábrica de Nestlé en el polígono de Domeny de Girona, una de las sedes afectadas por el ERE, en una imagen de archivo/ ACN

Más de 300 salidas en todo el Estado

La previsión es que este expediente de regulación de empleo afecte tanto a personal técnico y administrativo como a la plantilla de operarios, en línea con el plan global de la compañía, que ya preveía reducciones de plantilla a escala internacional. Las salidas previstas suman 301 trabajadores en todo el Estado, con especial impacto en Cataluña, que concentra más de la mitad de los despidos. Por su parte, los sindicatos han acordado por unanimidad pedir la retirada del expediente, que consideran injustificado, y han expresado la voluntad de evitar una negociación que se alargue en el tiempo.