Ebro contracta tots els treballadors de l’antiga planta de Nissan pendents

La companyia automobilística Ebro Motors ha formalitzat la contractació de tots els treballadors pendents de l’antiga fàbrica de Nissan a la Zona Franca que així ho hagin demanat. La firma que va substituir el gegant japonès ha incorporat a les seves files els 842 empleats afectats pel procés de reindustrialització iniciat amb el tancament de la planta l’any 2021 que encara no havien pogut sumar-se a la plantilla. En total, el projecte d’Ebro Motos s’ha fet amb 842 de les 1.250 persones amb dret a feina. Les que no han optat a les vacants de l’empresa ho han fet per decisió pròpia.
Actualment, la firma catalana té una plantilla de 1000 llocs de treball i continua accelerant el pla industrial, amb 12.000 unitats produïdes el 2025. Amb aquestes darreres incorporacions es dona per finalitzat el compromís de contractació derivat dels acords del tancament de les operacions industrials de Nissan a Catalunya, que obligava a qui continués el projecte industrial també donés feina als antics treballadors.
En aquest sentit, tant el president de l’empresa, Rafael Ruiz, com els sindicats -SIGEN-SIR-USOC, CCOO, UGT i CGT- han donat per completat l’acord assolit entre ambdues companyies, que establia un compromís de contractació de la incorporació de fins a 1.250 treballadors. “Hem complert el nostre acord de tornar la feina perduda. Va ser el nostre gran objectiu des del principi, i ho hem fet realitat”, ha remarcat Ruiz, que ha recordat que, des que es van assumir els compromisos de contractació laboral, s’han anat llançant vacants per cobrir les necessitats laborals del projecte industrial tant a la planta de Zona de Franca com a la de Montcada i Reixac.
Robots per triplicar la producció
La planta de la Zona Franca compta actualment amb tres torns de treball per a la producció de vehicles de la marca EBRO: els EBRO s400, s700, s800 i ara el s900, l’inici de comercialització del qual està previst per a finals d’aquest any. Per poder optimitzar els processos de soldadura, muntatge i pintura, ja s’estan incorporant robots d’última generació a la nova línia M1. Els prop de 200 robots adquirits permetent triplicar la capacitat de producció a Zona Franca i ampliar considerablement la localització de la producció dels vehicles a Barcelona.