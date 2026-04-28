Aquest dimarts el Congrés dels Diputats es posicionarà sobre la tramitació de la proposició de llei per crear el Consorci d’Inversions entre l’Estat i la Generalitat, una mesura pactada pels socialistes amb Esquerra Republicana per a la investidura de Salvador Illa i pensada per gestionar i executar les inversions del govern espanyol a Catalunya. Malgrat que el grup parlamentari de Junts per Catalunya a Madrid guarda silenci sobre quin serà el sentit del seu vot en aquesta votació, el portaveu de la formació al Parlament, Salvador Vergés, ha deixat entreveure aquest dimarts que els set diputats de Junts al Congrés votaran en contra de l’organisme. Vergés ha recordat que la posició dels de Carles Puigdemont amb aquest instrument és clara i, per tant, el grup capitanejat per Míriam Nogueras serà “coherent” amb l’oposició que han fet al Parlament contra el consorci.
“La nostra companya farà la intervenció corresponent i al vespre tindrem el vot sobre aquesta qüestió”, ha afegit Vergés. El posicionament de Vergés es produeix després que els de Carles Puigdemont ja han deixat clar que és “innecessari” posar en marxa aquest consorci d’inversions perquè consideren que hi ha altres alternatives, i que, a més, amb aquest instrument l’Estat tindria l’última paraula. El vicepresident i portaveu del partit, Josep Rius, va carregar fa una setmana contra l’instrument pactat pel PSC i ERC i va subratllar que el grau d’execució pressupostari de l’Estat a Catalunya es pot saber a través de la publicació de les balances fiscals. “Només és qüestió de voluntat política saber i conèixer aquestes dades”, va defensar, i va atribuir la mesura a la necessitat dels socialistes i a la necessitat dels d’Oriol Junqueras de “trobar una coartada per aprovar els pressupostos d’Illa”.
A més, els juntaires rebutgen reclamen que s’apliqui la disposició addicional tercera de l’Estatut perquè els diners no executats es transfereixin directament a la Generalitat al final de cada any. “Ho permet jurídicament”, va defensar Rius, que va subratllar que el nou l’instrument “no tindria cap poder real”. “Es repeteix la mateixa història que amb el traspàs de Rodalies, on l’última paraula la té el govern espanyol”, va sostenir. La reacció de Rius no ha estat l’única veu de Junts que s’ha posicionat contra el consorci, ja que el portaveu del partit al Parlament, Salvador Vergés, va recordar que el partit sempre ha votat en contra d’aquest organisme quan s’ha debatut a la cambra catalana. Tot i això, Vergés, com Rius, ha evitat pronunciar-se sobre el sentit de vot dels set diputats de Junts a Madrid. “Hem de ser molt respectuosos amb el que pugui fer el nostre grup parlamentari a Madrid sobre el Consorci”, va dir.
El Govern veu “incomprensible” un ‘no’ de Junts a l’organisme
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha qualificat d'”incomprensible” un eventual ‘no’ de Junts al Consorci d’Inversions aquesta mateixa tarda al Congrés. “Seria una llàstima que no el tinguéssim”, ha manifestat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquests dimarts, on també s’ha obert a buscar “altres eines” en el cas que la cambra espanyola tombi l’organisme. Paneque ha afirmat que la no creació d’aquest instrument “seria una pèrdua” per als catalans i ha criticat que les forces que diuen defensar els interessos de Catalunya “no avalin mesures que afavoreixen els catalans”. Amb tot, la consellera ha fet una crida a “mantenir l’esperança” fins al moment de la votació.
ERC demana a Junts que faciliti la tramitació i el PSC apel·la a la “resposabilitat”
Davant el rebuig dels juntaires, el vicesecretari de Comunicació i portaveu d’Esquerra Republicana, Isaac Albert, va instar els de Puigdemont a “facilitar” la tramitació de la proposició de llei per crear l’organisme. “No entendríem que cap partit sobiranista, que cap partit catalanista, es posicionés en contra de l’admissió a tràmit d’aquesta proposició de llei que obre la porta al fet que el Govern pugui tenir un paper clau en la gestió i execució d’aquestes inversions de l’Estat a Catalunya”, va afirmar ahir el portaveu republicà en roda de premsa, on va detallar que ja tenien assegurat el vot de deu partits que formen part del bloc d’investidura. Albert va afirmar que mantenen una “relació força fluida” amb el partit de Puigdemont, però va admetre que els juntaires sempre han mostrat una certa discrepància o escepticisme davant del consorci perquè no veuen “del tot útil” aquest instrument.
Finalment, la viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va carregar aquest dilluns contra Junts per Catalunya per prioritzar els seus “interessos partidistes”, tot i no conèixer el sentit del vot dels juntaires. “No estar al costat de propostes com aquesta és perjudicar els interessos dels catalans. No entenem que un partit català no estigui a favor d’una proposta que beneficia Catalunya”, va defensar en roda de premsa a la seu nacional del carrer Pallars. Així, va apel·lar “a la responsabilitat política de Junts” perquè permetin tramitar la iniciativa, i ha assenyalat que durant aquesta tramitació poden esmenar el text si creuen que el poden millorar. Moret va afirmar que és ERC qui està negociant per aconseguir els suports parlamentaris necessaris perquè la iniciativa tiri endavant, i va afegir que “les bones propostes sempre acaben prosperant d’una manera o altra”, però va deixar clar que si la proposició no tira endavant serà perquè “Junts no ho permetrà”.