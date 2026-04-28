Este martes el Congreso de los Diputados se posicionará sobre la tramitación de la proposición de ley para crear el Consorcio de Inversiones entre el Estado y la Generalitat, una medida pactada por los socialistas con Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa y pensada para gestionar y ejecutar las inversiones del gobierno español en Cataluña. Aunque el grupo parlamentario de Junts per Catalunya en Madrid guarda silencio sobre cuál será el sentido de su voto en esta votación, el portavoz de la formación en el Parlamento, Salvador Vergés, ha dejado entrever este martes que los siete diputados de Junts en el Congreso votarán en contra del organismo. Vergés ha recordado que la posición de los de Carles Puigdemont con este instrumento es clara y, por tanto, el grupo capitaneado por Míriam Nogueras será “coherente” con la oposición que han hecho en el Parlamento contra el consorcio.

«Nuestra compañera hará la intervención correspondiente y por la tarde tendremos el voto sobre esta cuestión», ha añadido Vergés. El posicionamiento de Vergés se produce después de que los de Carles Puigdemont ya han dejado claro que es «innecesario» poner en marcha este consorcio de inversiones porque consideran que hay otras alternativas, y que, además, con este instrumento el Estado tendría la última palabra. El vicepresidente y portavoz del partido, Josep Rius, criticó hace una semana contra el instrumento pactado por el PSC y ERC y subrayó que el grado de ejecución presupuestario del Estado en Cataluña se puede saber a través de la publicación de las balanzas fiscales. «Sólo es cuestión de voluntad política saber y conocer estos datos», defendió, y atribuyó la medida a la necesidad de los socialistas y a la necesidad de los de Oriol Junqueras de «encontrar una coartada para aprobar los presupuestos de Illa».

Además, los de Junts rechazan reclaman que se aplique la disposición adicional tercera del Estatuto para que el dinero no ejecutado se transfiera directamente a la Generalitat al final de cada año. «Lo permite jurídicamente», defendió Rius, quien subrayó que el nuevo instrumento «no tendría ningún poder real». «Se repite la misma historia que con el traspaso de Rodalies, donde la última palabra la tiene el gobierno español», sostuvo. La reacción de Rius no ha sido la única voz de Junts que se ha posicionado contra el consorcio, ya que el portavoz del partido en el Parlamento, Salvador Vergés, recordó que el partido siempre ha votado en contra de este organismo cuando se ha debatido en la cámara catalana. A pesar de esto, Vergés, como Rius, ha evitado pronunciarse sobre el sentido de voto de los siete diputados de Junts en Madrid. «Debemos ser muy respetuosos con lo que pueda hacer nuestro grupo parlamentario en Madrid sobre el Consorcio», dijo.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, llega a un pleno con dos diputados del partido / Europa Press

El Gobierno ve «incomprensible» un ‘no’ de Junts al organismo

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha calificado de «incomprensible» un eventual ‘no’ de Junts al Consorcio de Inversiones esta misma tarde en el Congreso. «Sería una lástima que no lo tuviéramos», ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes, donde también se ha abierto a buscar «otras herramientas» en el caso de que la cámara española tumbe el organismo. Paneque ha afirmado que la no creación de este instrumento «sería una pérdida» para los catalanes y ha criticado que las fuerzas que dicen defender los intereses de Cataluña «no avalen medidas que favorecen a los catalanes». Con todo, la consejera ha hecho un llamado a «mantener la esperanza» hasta el momento de la votación.

ERC pide a Junts que facilite la tramitación y el PSC apela a la «responsabilidad»

Ante el rechazo de los de Junts, el vicesecretario de Comunicación y portavoz de Esquerra Republicana, Isaac Albert, instó a los de Puigdemont a «facilitar» la tramitación de la proposición de ley para crear el organismo. «No entenderíamos que ningún partido soberanista, que ningún partido catalanista, se posicionara en contra de la admisión a trámite de esta proposición de ley que abre la puerta a que el Gobierno pueda tener un papel clave en la gestión y ejecución de estas inversiones del Estado en Cataluña», afirmó ayer el portavoz republicano en rueda de prensa, donde detalló que ya tenían asegurado el voto de diez partidos que forman parte del bloque de investidura. Albert afirmó que mantienen una «relación bastante fluida» con el partido de Puigdemont, pero admitió que los de Junts siempre han mostrado una cierta discrepancia o escepticismo ante el consorcio porque no ven «del todo útil» este instrumento.

Finalmente, la vicesecretaria primera y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, criticó este lunes a Junts per Catalunya por priorizar sus «intereses partidistas», a pesar de no conocer el sentido del voto de los de Junts. «No estar al lado de propuestas como esta es perjudicar los intereses de los catalanes. No entendemos que un partido catalán no esté a favor de una propuesta que beneficia a Cataluña», defendió en rueda de prensa en la sede nacional de la calle Pallars. Así, apeló «a la responsabilidad política de Junts» para que permitan tramitar la iniciativa, y señaló que durante esta tramitación pueden enmendar el texto si creen que lo pueden mejorar. Moret afirmó que es ERC quien está negociando para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para que la iniciativa salga adelante, y añadió que «las buenas propuestas siempre acaban prosperando de una manera u otra», pero dejó claro que si la proposición no sale adelante será porque «Junts no lo permitirá».