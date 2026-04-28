Los siete diputados de Junts per Catalunya en el Congreso votarán en contra de la admisión a trámite de la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana para la creación del Consorcio de Inversiones entre el Estado español y la Generalitat, una medida pactada por los socialistas con ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Las señales sobre el sentido del voto se han ido produciendo a lo largo de la tarde. Primero, el portavoz de los de Puigdemont en el Parlamento, Salvador Vergés, insinuó que el grupo liderado por Míriam Nogueras sería «coherente» con la posición del partido en la cámara catalana, que siempre ha estado en contra. Y después fue el turno de la misma Nogueras que, desde el atril, dejó claro que el organismo propuesto por los republicanos era una «guingueta» y mostró su rechazo frontal a la propuesta que, según ella, es «equivocada» porque el consorcio estaría «controlado por Madrid, por los que no pagan», ya que, según expuso, en los últimos 15 años nunca han pagado lo que correspondía por ley a Cataluña para mantener sus infraestructuras. «Esto no lo cambia ningún consorcio ni ningún frente español, esto solo lo podemos cambiar los catalanes», sentenció.

Nogueras advirtió durante la intervención en el debate que «hoy también se decide si se normaliza la subordinación de Cataluña a Madrid y si se reafirma que el poder lo tiene Madrid y que Cataluña renuncia a él». A pesar de remarcar que la ley parte de un diagnóstico «correcto» porque Madrid «no paga», la líder de los junteros en la cámara baja española reprochó a los republicanos que quieran crear un organismo en lugar de reclamar al Estado español el dinero que debe a los catalanes. «No creas una empresa donde quien manda es quien te los debe», y reclamó que lo que hace falta es exigir al Estado que «pague lo que debe» porque a Cataluña «no llega ni la mitad del dinero que debe llegar». Nogueras expuso que Madrid cada año «recibe mucho más de lo que deben cobrar» sin la necesidad de crear ningún organismo. «Cataluña no necesita más guinguetas pagadas con el dinero de la gente. Cataluña necesita que nos paguen lo que nos corresponde», defendió, dejando clara la oposición de los de Puigdemont a la creación de este instrumento.

La líder de Junts en Madrid dijo a ERC que Cataluña necesita el dinero que le corresponde: «Si nos tocan 100, se pagan 100. Y no hace falta un consorcio para saber que esta gente de aquí no nos paga». Asimismo, dejó claro que el objetivo de Junts es que el «poder» recaiga sobre Cataluña y constató que el redactado de la ley establece que el poder lo «sigue teniendo Madrid». Asimismo, Nogueras recordó a ERC que ya tiene experiencia con la falta de compromiso del PSOE: «Ni traspaso histórico de Rodalies, ni llave de la caja, ni financiación singular, ni IRPF… Nada de lo que han anunciado han cumplido». En este sentido, añadió que detrás de cada incumplimiento de los socialistas españoles hay «más recentralización», y apuntó que por eso y otros motivos decidieron romper relaciones con el partido de Pedro Sánchez. Ante esta situación, Míriam Nogueras invitó a ERC a plantarse ante Madrid y sacó pecho de que Junts ha forzado al PSOE a ceder «como nunca nadie lo había hecho antes». «Hoy somos siete y hemos forzado al gobierno español como nunca nadie lo había hecho antes. Somos siete. Podríamos ser catorce. Y podríamos cambiarlo todo», concluyó.

Puigdemont y Junqueras se han reunido por primera vez desde que han recuperado la presidencia de sus respectivos partidos / Junts

Reproches de ERC a Junts por su «irresponsabilidad»

La diputada de ERC Inés Granollers, que ha sido la encargada de defender la proposición de ley ante la cámara, cargó contra Junts per Catalunya por su «irresponsabilidad» y apeló a los votantes de Junts a dejar de apoyar al partido de Puigdemont. «Ustedes prefieren que se hable mal de ustedes, antes que mejorar la vida de los catalanes», dijo, y contrapuso el «triste papel» de Junts con el «gran papel» de ERC. Dejando claro que la votación de hoy sirve para tomar en consideración la creación del organismo, y para abrir un período de enmiendas, Granollers defendió que la medida beneficia a la ciudadanía y al trabajador que cada día toma Rodalies, beneficia a la pequeña empresa que necesita buenas conexiones para ser competitiva, beneficia a pueblos y ciudades que no quieren quedarse atrás.

La diputada definió el instrumento como una «herramienta de país» que permitiría «corregir una disfunción estructural» con una gobernanza que permitiría a la Generalitat participar de manera «efectiva» en la planificación, supervisión y en la dirección estratégica de las inversiones del Estado en Cataluña. «Señores de Junts, Cataluña sigue siendo parte del Estado español y las inversiones dependen en parte de la voluntad política del gobierno estatal, sobre todo las que dependen de los presupuestos generales del Estado», manifestó la diputada de ERC, y añadió que «no se entiende que mientras unos nos dedicamos a aportar propuestas en beneficio de los catalanes, ustedes se empeñen y se dediquen a destruir». «La ciudadanía no puede esperar más a la irresponsabilidad de Junts en temas de transportes, infraestructuras y viviendas», concluyó.