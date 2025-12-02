Lydia Lozano viu una situació molt dura. Fa setmanes que la col·laboradora televisiva viu a cavall de la feina i l’hospital, molt pendent de l’estat de salut de Charly, el seu marit. Després que els paparazzis captessin Lozano a les portes d’un centre hospitalari totalment desfeta i plorant, sortia a la llum la batalla personal que vivia l’extertualiana de Sálvame. El seu marit havia ingressat a l’hospital per culpa de la infecció d’un bacteri després d’una operació d’esquena. “El bacteri es va menjar una vàlvula. La van treure i van netejar tota la part del cor. Ara li han de fer tota l’estona analítiques per a saber si el bacteri s’ha reproduït“, va explicar des del programa De Viernes a Telecinco.
La situació, però, sembla que tampoc millora i comença a créixer la preocupació per l’estat de salut del seu marit després de les paraules que ha dedicat davant els micròfons d’alguns mitjans que l’esperaven per saber com es troba i quina és la situació actual de Charly.
Lydia Lozano dona més detalls de l’estat de salut de Charly
Feia només uns dies que la revista Semana, la mateixa que va publicar en portada les dures imatges de la comunicadora en què se la veia molt afectada per tot el que estava passant, aconseguia una petita actualització. “Continuem amb el bacteri”, expressava Lozano. Sap que Charly passarà una bona estada a l’hospital, segons els va explicar el metge, però sembla que la situació s’ha complicat una mica més. Amb la veu tremolant i incapaç de contenir les llàgrimes, Lydia Lozano ha atès les preguntes d’Europa Press i ha revelat un petit canvi. “El món bacteri és així, hi ha un altre bacteri i no sabem”, ha expressat completament emocionada i sense poder amagar que la veu fallava. “És que són molts antibiòtics i molt per al dolor”, ha indicat.
Les paraules de suport cap a Charly
Tot i que l’emoció controlava les seves paraules, i en les imatges se la pot veure amb les llàgrimes caient per la galta, Lydia Lozano ha volgut dedicar unes paraules de suport per expressar com es troba Charly. “Ell ho porta prou bé, és molt valent. Jo estic que li demanaria un autògraf, soc super fan, perquè jo no sé si tanta operació ho portaria tan bé”, ha confessat. Lozano admet que “l’admira molt” i ha agraït moltíssim com els especialistes estan cuidant la seva parella.
“Portem ben bé dos mesos a l’hospital i és molt dur. Charly intenta treure el bon humor, i per això soc tant fan, jo no tindria ganes per a res, això no és una ximpleria”, ha afirmat abans d’acomiadar-se dels periodistes que s’han posat en contacte amb ella. En tot cas, això és una mostra més de la dura situació que viu Lydia. Només queda esperar per saber com avança i confiar que aviat la situació millorarà.