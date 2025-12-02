Lydia Lozano vive una situación muy dura. Hace semanas que la colaboradora televisiva vive a caballo entre el trabajo y el hospital, muy pendiente del estado de salud de Charly, su esposo. Después de que los paparazzi captaran a Lozano a las puertas de un centro hospitalario completamente deshecha y llorando, salió a la luz la batalla personal que vivía la extertuliana de Sálvame. Su esposo había ingresado al hospital debido a la infección de una bacteria después de una operación de espalda. «La bacteria se comió una válvula. La quitaron y limpiaron toda la parte del corazón. Ahora le tienen que hacer análisis todo el tiempo para saber si la bacteria se ha reproducido«, explicó desde el programa De Viernes en Telecinco.

La situación, sin embargo, parece que tampoco mejora y comienza a crecer la preocupación por el estado de salud de su esposo tras las palabras que ha dedicado ante los micrófonos de algunos medios que la esperaban para saber cómo se encuentra y cuál es la situación actual de Charly.

Lydia Lozano da más detalles del estado de salud de Charly

Hace solo unos días que la revista Semana, la misma que publicó en portada las duras imágenes de la comunicadora en las que se la veía muy afectada por todo lo que estaba pasando, consiguió una pequeña actualización. «Continuamos con la bacteria», expresó Lozano. Sabe que Charly pasará una buena estancia en el hospital, según les explicó el médico, pero parece que la situación se ha complicado un poco más. Con la voz temblorosa e incapaz de contener las lágrimas, Lydia Lozano atendió las preguntas de Europa Press y reveló un pequeño cambio. «El mundo de las bacterias es así, hay otra bacteria y no sabemos», expresó completamente emocionada y sin poder ocultar que la voz le fallaba. «Es que son muchos antibióticos y mucho para el dolor», indicó.

Fotografían a Lydia Lozano, entre lágrimas en plena calle – Semana

Las palabras de apoyo hacia Charly

A pesar de que la emoción controlaba sus palabras, y en las imágenes se la puede ver con las lágrimas cayendo por la mejilla, Lydia Lozano quiso dedicar unas palabras de apoyo para expresar cómo se encuentra Charly. «Él lo lleva bastante bien, es muy valiente. Yo estoy que le pediría un autógrafo, soy super fan, porque yo no sé si tanta operación lo llevaría tan bien», confesó. Lozano admite que «lo admira mucho» y ha agradecido muchísimo cómo los especialistas están cuidando a su pareja.

Preocupación por el estado de salud de Charly, el esposo de Lydia Lozano | Telecinco

«Llevamos bien bien dos meses en el hospital y es muy duro. Charly intenta sacar el buen humor, y por eso soy tan fan, yo no tendría ganas de nada, esto no es una tontería», afirmó antes de despedirse de los periodistas que se han puesto en contacto con ella. En todo caso, esto es una muestra más de la dura situación que vive Lydia. Solo queda esperar para saber cómo avanza y confiar en que pronto la situación mejorará.