Lydia Lozano ha recibido la mejor de las noticias, un deseo de Navidad que le ha llegado por adelantado. Su marido Charly acaba de recibir el alta tras dos meses hospitalizado, una pesadilla que termina después de unas complicaciones médicas que los habían tenido realmente preocupados porque no pintaba bien la cosa. Hace pocos días, de hecho, ella se ponía a llorar sin control delante de las cámaras cuando reconocía que lo estaba pasando «muy, muy mal«. Ahora, podrá celebrar la gran fiesta que tenía preparada para celebrar la mejora de su amado.

La tertuliana de televisión sufría y con razón, ya que los médicos no eran muy optimistas y no sabían si el marido podría sobrevivir. Los problemas de salud comenzaron hace dos meses, cuando tuvo que ser operado de urgencia por culpa de una bacteria que contrajo tras la operación de espalda que le habían practicado. La infección se extendió muy rápidamente, hasta el punto que llegó a «comer» una válvula del corazón.

Las cámaras de Europa Press captaron el momento en que trasladaban al marido de Lydia Lozano en ambulancia

¿Cómo se encuentra Charly tras la grave infección bacteriana que ha sufrido?

No era una situación fácil, ya que el equipo médico temía que aparecieran más bacterias y que continuaran empeorando su estado. La gravedad fue muy elevada al principio, pero pudieron estabilizarlo y el pronóstico fue mejorando poco a poco. Lo que no podían imaginarse era que estarían dos meses con él hospitalizado, un horror que finalmente pueden dejar atrás porque consideran que ya está lo suficientemente fuerte para continuar el tratamiento desde casa.

No está totalmente curado, Charly, eso lo han dejado claro. Ahora bien, al menos podrá pasar las fiestas en casa y eso es una buena señal. Las cámaras de la agencia captaron el momento en que lo trasladaban en ambulancia hasta su casa, donde continuará recuperándose. En este vídeo, se ve a la periodista del corazón bajarse del vehículo médico detrás de él, en camilla y aún convaleciente. Por el momento, toca descansar y seguir las indicaciones de los médicos que harán seguimiento de su evolución.