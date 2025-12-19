Las secuelas del marido de Lydia Lozano tras dos meses ingresado

Lydia Lozano ha estado muy preocupada por su marido Charly, quien ha estado ingresado en el hospital durante más de dos meses. Una operación de espalda se complicó y se generó una infección que terminó poniendo en peligro su vida, de hecho, ya que la bacteria “se comió” una válvula de su cuerpo. Poco a poco, han tenido que intentar eliminar toda la infección restante de su cuerpo para evitar que la bacteria se moviera y creara aún más problemas en su estado de salud.

El hombre ha llegado a estar muy débil y los médicos no estaban seguros de que sobreviviera, según ha reconocido la tertuliana de televisión. Afortunadamente, sin embargo, ha ido evolucionando bien después del susto inicial y unos primeros días muy críticos. Ahora que ya se encuentra en casa, descansarán un poco más porque tomar la medicación y hacer rehabilitación desde allí anima más que hacerlo en la planta del hospital.

Primeras palabras de Lydia Lozano ahora que el marido ha recibido el alta

Preguntada por los compañeros de Telecinco, Lydia Lozano ha reconocido que ahora respira más aliviada porque han dejado lo peor atrás: «Es muy emocionante que haya vuelto a casa porque han sido casi tres meses muy agotadores. Estoy feliz, pero también agobiada«. Le han regalado un ramo de flores que le ha gustado mucho, ya que tenía escrito el mensaje “El mejor regalo de Navidad es que Charly vuelva a casa”.

Visiblemente emocionada, no ha podido evitar ponerse a llorar frente a las cámaras de la cadena en la que trabaja. No todo está curado, por eso, ya que su marido deberá continuar descansando desde casa: «Ha estado mucho tiempo en la cama y, como todos saben, ha perdido musculatura. Ahora comienza la segunda etapa de la recuperación, como la vuelta ciclista«.

Lydia Lozano habla con la prensa sobre el problema de salud de su marido | Telecinco

Charly deberá seguir una rutina de ejercicios que le ayuden a superar las secuelas que le han quedado después de este grave problema de salud. De hecho, ha sacado a la luz que le ha quedado una cicatriz de 30 centímetros. Por el momento, seguirá los consejos de los médicos desde el reposo absoluto y, cuando se sienta mejor, la periodista del corazón le preparará una gran fiesta para celebrar que ha dejado esta pesadilla atrás.