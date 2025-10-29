Lydia Lozano protagonitza la portada més impactant d’aquest dimecres, ja que apareix entre llàgrimes i totalment devastada en ple carrer. Els fotògrafs de la revista Semana han aconseguit una instantània preocupant de la tertuliana, doncs, i la curiositat ha crescut exponencialment per saber què li havia passat i per què s’havia posat a plorar d’aquesta manera. El culpable ha estat el seu marit, Charly, a qui estaven operant en aquells mateixos moments. El problema de salut que travessa la té molt preocupada, com és lògic, però la preocupació empitjora si la veiem tan summament afectada. Tan greu és el que té el seu marit? Què li passa realment?
“Està sent molt dur“, ha confessat. Després de molts anys amb problemes d’esquena, van operar-lo i semblava que tot havia anat bé. El problema? Que va haver de tornar a l’hospital poc després de rebre l’alta perquè van veure que un bacteri estava afectant-lo un òrgan vital. Ella, molt angoixada, ha reconegut que tota aquesta història l’ha enfonsat. Ara bé, ha de mostrar-se forta davant del seu marit amb qui surt des de fa més de 30 anys.
Què li passa realment al marit de Lydia Lozano?
L’evolució del Charly és bona, diuen a la revista, però encara haurà d’estar ingressat “diverses setmanes”. La setmana passada, la Lydia no va poder anar a treballar a De Viernes i va explicar que es devia, precisament, a aquesta operació d’urgència que havien hagut de fer al marit per culpa “d’unes complicacions“. Quan hagin superat aquestes setmanes a l’hospital, encara tindrà per endavant una rehabilitació que s’espera llarga: “Venen mesos durs”. D’aquesta intervenció, de fet, li ha quedat una cicatriu de 30 centímetres que demostra que complicat ha hagut de ser.
El director de Semana ha donat més detalls sobre aquesta situació familiar: “Aquestes últimes setmanes, la Lydia ha estat molt preocupada pel seu marit. La infecció que va patir després de l’operació va complicar-se i, per això, els fotògrafs l’han tornat a captar a ella a les portes del centre hospitalari”. En el moment de la fotografia, tot just li acabaven de preguntar per l’estat del Charly. Ella, superada, es posava a plorar i els càmeres aprofitaven per captar l’escena. Si la fotografia de la portada és impactant, les de l’interior són encara més fortes perquè se la veu totalment enfonsada i plorant desconsoladament.
En una conversa amb ell, la Lydia li confessa que ho ha passat “molt malament” perquè aquesta davallada del marit ha coincidit amb els problemes de salut que també arrossega ella des de fa un temps. Aquest divendres, però, s’incorporarà a la feina perquè la situació està més calmada. Ha estat una operació “complicada” i no “cap ximpleria”, si fem cas a la informació del mitjà: “El Charly ha arribat a estar molt malament“, reconeixen.
És bastant probable que, aquest divendres, els companys preguntin a Lydia Lozano sobre el tema. Haurem d’esperar fins llavors per saber si en comparteix més informació o no.