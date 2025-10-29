Lydia Lozano protagoniza la portada más impactante de este miércoles, ya que aparece entre lágrimas y totalmente devastada en plena calle. Los fotógrafos de la revista Semana han conseguido una instantánea preocupante de la tertuliana, pues, y la curiosidad ha crecido exponencialmente por saber qué le había pasado y por qué se había puesto a llorar de esta manera. El culpable ha sido su marido, Charly, a quien estaban operando en esos mismos momentos. El problema de salud que atraviesa la tiene muy preocupada, como es lógico, pero la preocupación empeora si la vemos tan sumamente afectada. ¿Tan grave es lo que tiene su marido? ¿Qué le pasa realmente?

«Está siendo muy duro«, ha confesado. Después de muchos años con problemas de espalda, lo operaron y parecía que todo había ido bien. ¿El problema? Que tuvo que volver al hospital poco después de recibir el alta porque vieron que una bacteria estaba afectándole un órgano vital. Ella, muy angustiada, ha reconocido que toda esta historia la ha hundido. Ahora bien, debe mostrarse fuerte ante su marido con quien sale desde hace más de 30 años.

Fotografían a Lydia Lozano, entre lágrimas en plena calle | Semana

¿Qué le pasa realmente al marido de Lydia Lozano?

La evolución de Charly es buena, dicen en la revista, pero todavía deberá estar ingresado «varias semanas». La semana pasada, Lydia no pudo ir a trabajar a De Viernes y explicó que se debía, precisamente, a esta operación de urgencia que habían tenido que hacerle al marido por culpa «de unas complicaciones«. Cuando hayan superado estas semanas en el hospital, aún tendrá por delante una rehabilitación que se espera larga: «Vienen meses duros». De esta intervención, de hecho, le ha quedado una cicatriz de 30 centímetros que demuestra lo complicado que ha debido ser.

El director de Semana ha dado más detalles sobre esta situación familiar: «Estas últimas semanas, Lydia ha estado muy preocupada por su marido. La infección que sufrió después de la operación se complicó y, por eso, los fotógrafos la han vuelto a captar a ella a las puertas del centro hospitalario». En el momento de la fotografía, justo le acababan de preguntar por el estado de Charly. Ella, superada, se puso a llorar y las cámaras aprovecharon para captar la escena. Si la fotografía de la portada es impactante, las del interior son aún más fuertes porque se la ve totalmente hundida y llorando desconsoladamente.

En una conversación con él, Lydia le confiesa que lo ha pasado «muy mal» porque esta caída de su marido ha coincidido con los problemas de salud que también arrastra ella desde hace un tiempo. Este viernes, sin embargo, se incorporará al trabajo porque la situación está más calmada. Ha sido una operación «complicada» y no «una tontería», si hacemos caso a la información del medio: «Charly ha llegado a estar muy mal«, reconocen.

Salen a la luz más detalles del estado de la tertuliana | Instagram

Es bastante probable que, este viernes, los compañeros pregunten a Lydia Lozano sobre el tema. Tendremos que esperar hasta entonces para saber si comparte más información o no.