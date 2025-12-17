La entrevista de Iñaki Urdangarin en La 2Cat sigue muy presente. Era la primera vez que podíamos ver al exmarido de Cristina de Borbón concediendo una entrevista en televisión después de salir de prisión por su imputación en el caso Nóos. Una conversación de 50 minutos en el programa Pla Seqüència que presenta Jordi Basté en el canal en catalán de RTVE y que ha dado titulares muy potentes sobre sus meses en prisión, cómo eso le ha afectado psicológicamente y detalles familiares como la vida de los cuatro hijos o el matrimonio con Cristina de Borbón. La hermana de Felipe VI ha sido una de las protagonistas de esta entrevista del exmarido por cómo se refirió a ella, diciendo que había perdido «uno de sus grandes amores». En todo caso, la periodista Pilar Eyre ha analizado esta entrevista en profundidad y ha extraído algunos detalles muy curiosos.

Cristina sabía de la existencia de la entrevista de Iñaki pero no su contenido

Pilar Eyre, periodista y experta en temas de Casas Reales, ha analizado de manera detallada la entrevista que ha concedido el exduque de Palma en Pla Seqüència en su blog de la revista Lecturas. Más allá del look que eligió «una camisa con el cuello deteriorado y los bajos con algún hilo colgando», los recuerdos de la estancia en prisión son uno de los elementos más destacados del programa rodado sin filtros ni ediciones. «Solo tenía el afecto de los funcionarios, hasta el punto de que cuando se iban de vacaciones los echaba de menos, (le tiembla la voz). Utilizaba los vis-a-vis con grupos familiares (no tuvo intimidad con su esposa)», recoge algunas de las frases que muestran esta parte más dura de los últimos años de la vida de Iñaki.

Además de mantener su inocencia, Pilar Eyre ha contado las veces que Iñaki ha hablado de la familia. «Habló cuatro veces de su madre, ‘la persona que más quiere’, seis veces de los hijos y dos veces de la infanta, ‘uno de sus grandes amores'», recoge. La periodista apunta que todo esto debe ser «bastante ingrato» para Cristina de Borbón, que tiene que «compartir podio» con una mujer que lleva tres años con Iñaki en comparación a las cerca de tres décadas que estuvo ella con el exjugador de balonmano. Pero ¿qué detalles conocía Cristina sobre la entrevista? «Aunque estaba avisada de que su exmarido grabaría esta entrevista, no conocía su contenido». Eso parece, parece que ella lo habría perdonado y «lo entiende».

¿Cómo fueron los inicios de la pareja?

La entrevista de Iñaki Urdangarin lo ha vuelto a colocar en el centro de todas las miradas y las portadas de las revistas del corazón. Una de las frases más impactantes fue para su exesposa, asegurando que le sabía «muy mal» que se haya acabado su historia de amor porque «la quiere» y ha sido «uno de los grandes amores» de su vida.

Ahora bien, resulta que en los inicios de su relación ya había infidelidades y es que Iñaki compaginó varios meses una relación con Carmen Camí y Cristina de Borbón, según explican en la revista Lecturas. Eso sí, la peor manera de descubrirlo fue para Carmen, que vio a través de la televisión que su novio había pedido matrimonio a la infanta. Parece un modus operandi, teniendo en cuenta que también comenzó su relación actual con Ainhoa Armentia cuando aún no se había divorciado de Cristina de Borbón.