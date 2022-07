Primeres paraules de la mare de Shakira després de la ruptura amb Piqué

Shakira no està passant pel seu millor moment personal, tot i que sí professional. La mala època que travessa es deu a la seva separació amb futbolista blaugrana Gerard Piqué, que ja està fent la seva vida amb la nova nòvia i fins i tot l’ha presentat als fills, i a la mala salut del seu pare, que en dues setmanes ha passat diverses vegades per l’hospital. La primera vegada que va haver d’ingressar es va veure a Shakira en una ambulància, el que va preocupar molt els fans perquè creien que havia patit un fort atac d’ansietat i l’havien hagut de traslladar a ella a l’hospital. En realitat era el pare qui havia caigut i l’ambulància l’havia anat a buscar a casa.

La segona ha estat fa pocs dies i Shakira va patir un incident amb el cotxe quan se li van rebentar les rodes. El pare continua a l’hospital, el que ha fet que molts periodistes facin guàrdia per mirar de parlar amb Shakira o amb la seva família. Ha estat la mare qui s’ha aturat a parlar i ha fet les primeres declaracions des de la ruptura de la filla amb el futbolista català.

Shakira, centrada en la salut del seu pare

El pare de Shakira, William Mebarak, té molt mala salut en els últims mesos, el que preocupa molt a la cantant. Les raons de l’ingrès hospitalari del pare a Barcelona són desconegudes, el que ha fet que els periodistes hagin preguntat a la seva mare, Nidia Ripoll, com es troben pare i filla en aquesta mala època per a la família. Així, la mare de Shakira s’ha pronunciat per primera vegada després de fer-se oficial el divorci entre Piqué i la seva filla.

“El meu marit està estable. No sé quan li donaran l’alta, quan diguin els metges”, ha dit Nidia sent molt curosa amb les paraules que deia als periodistes que l’esperaven a la porta de casa de la Shakira a Esplugues de Llobregat. El que va evitar de totes totes és parlar sobre com està portant la separació la seva filla: “Està centrada per complet en el seu pare i això és el més important per ella ara mateix”.