Laura Escanes sobre la maternitat: “He perdut amigues per ser mare”

La influencer catalana Laura Escanes s’ha sincerat en el seu podcast parlant de la maternitat. I és que la dona de Risto Mejide ha passat per moltes fases durant el seu embaràs, però també un cop va tenir la seva filla Roma. És per això, que ha volgut parlar obertament de les seves experiències en diferents aspectes, sobretot en l’amistat, on ella mateixa ha admès que “la maternitat l’ha canviat” i que “ha perdut amistats després de ser mare”.

El cartell promocional del podcast de Risto i Laura Escanes – Instagram

Laura Escanes i Risto Mejide estrenen nou podcast a Podimo. De fet, més d’una de les seves converses en el podcast ha estat comentada en altres mitjans. Així doncs, no és d’estranyar que la parella parli de temes molt diversos i amb naturalitat. Aquest setmana ha tocar parlar de ser pares, una situació que Escanes viu molt a prop, ja que el seu embaràs va omplir portades i va encendre les xarxes. “En el moment que va néixer Roma, és com que el meu cap canvia per complet. En tot el que jo penso, tot el que jo faig, tot això de la meva vida, penso en ella: en com l’afectarà a ella, com ho veurà ella, què pensarà ella…”. Aquesta reflexió de la jove de 26 anys l’ha portat ha assegurar que “de vegades s’oblida d’ella mateixa”.

Una relació amb molts entrebancs

Si bé és cert que Laura Escanes ha pogut compaginar perfectament la maternitat amb la seva feina com a creadors de contingut -tot i que no mostri fotos de la seva filla- la influencer ho ha tingut més complicat en deixar de rebre crítiques per part de seguidors i haters que comenten la seva vida. “És molt cansat, però saps que has de conviure-hi”, explicava Escanes en una entrevista. Una de les principals crítiques que continua rebent la influencer és la seva relació amb Risto Mejide, ja que es porten uns 20 anys de diferència.