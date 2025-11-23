El portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, continua insistint a crear un front comú d’esquerres. Primer ho va plantejar per a Espanya, i ara també ho trasllada a Catalunya: “Tant a Catalunya com a Espanya hi ha un espai per conformar aliances, espais comuns… Per què a Catalunya no hi pot haver una mena d’entesa entre ERC, CUP, Comuns? Per què a Espanya no pot ser-hi entre Podemos, ERC, BNG, Bildu?”, s’ha preguntat Rufián en una entrevista a La Sexta. El dirigent republicà al Congrés ha assegurat que ell continua insistint en la necessitat de crear un front comú d’esquerres, malgrat les negatives del seu propi partit, perquè “és el que la gent demana”: “Qualsevol persona amb por a l’alternativa veu el que hi ha, i veu que a l’esquerra del PSOE no hi ha res. Em refereixo a què no hi ha un espai”, ha afegit Rufián.
El portaveu dels republicans a la carta baixa també s’ha referit, indirectament, al president de la seva formació, Oriol Junqueras, el qual s’ha mostrat molt contrari al plantejament de Rufián. De fet, fa tot just una setmana, Junqueras va assegurar també en declaracions a la Sexta que “no estava gens preocupat” pel possible “front plurinacional d’esquerres” que busca Rufián: “Nosaltres estem d’acord que hi hagi llistes, per exemple, a les eleccions europees, perquè la circumscripció és única. En el nostre cas, amb Bildu i amb el BNG, a les eleccions europees, i amb altres formacions polítiques. Però, quan la circumscripció no és única, és una proposta que té molt menys sentit“, argumentava el president dels republicans. Una setmana després hi ha hagut la rèplica de Rufián: “Si no és per un acord en conjunt ens mataran per separat” I per sobre l’obediència del partit hi ha l’obediència moral. Tinc el carnet d’ERC a la cartera, sí, però a mi això no m’impedeix pensar. Jo no estic aquí, amb tot el carinyo del món, per llegir argumentaris. Jo estic aquí per pensar i intentar posar l’orella al que passa al carrer”.
“Tinc poques esperances que es faci”
Durant la mateixa entrevista, Gabriel Rufián també ha admès que té “molt poques esperances” que es creï el front d’esquerres plurinacional que planteja, i tampoc ha volgut fer cap comentari sobre si ell seria l’encarregat de dirigir-lo. A preguntes de l’entrevistador, Rufián tampoc ha volgut detallar si ja s’ha reunit amb alguna formació per intentar-los convèncer del seu plantejament: “De què serveix que vinguis amb dos diputats més si davant tens Abascal de president? De què serveix?”, ha etzibat el líder republicà. De moment, però, la seva proposta no ha estat ni ben rebuda entre els líders del seu partit.