Àgora Republicana, el corrent intern de Joan Tardà a ERC, vol que la direcció del partit encapçalada per Oriol Junqueras es mulli sobre el front ampli d’esquerres que Gabriel Rufián ha posat sobre la taula i ha deixat clar que la proposta és vàlida tant per a les pròximes eleccions espanyoles com per a les catalanes. En aquest sentit, ha detallat que davant la impossibilitat de posar d’acord les esquerres espanyoles, la seva proposta passa per la unió de les formacions catalanes d’esquerra en les dues cites electorals. Així ho ha dit el mateix Tardà en una entrevista a la Ser, on ha manifestat que “com més creixi el debat més els costarà dir per què no és possible”, i ha deixat clar que tindrà una participació activa per “convèncer” les bases del partit i la direcció per impulsar el front.
Tardà creu que l’aliança de les esquerres espanyoles no serà possible pel “nivell d’enfrontament” que hi ha entre Sumar, Izquierda Unida i Podem. “M’avergonyeix”, diu, i té la impressió que aquests tres partits “no han entès res”. “Sense ànim de donar lliçons a ningú perquè Esquerra Republicana no som un exemple de partit pacífic, però tinc la impressió que davant el repte que tenim davant hi hauria qüestions que diferencien aquests partits polítics que són una mica nímies”, ha argumentat Tardà, i ha afegit que “dins d’ERC hi ha un sector, al qual pertanyo, que es diu Àgora Republicana, que agrupa el sector més d’esquerres del partit, que estem convençuts que val la pena fer un front popular, sobiranista i independentista a Catalunya per a les eleccions del 2027, si és que són el 2027″.
És a dir, Tardà proposa un front comú de les esquerres de Catalunya per a les eleccions espanyoles.”Si a Catalunya féssim un front popular de totes les esquerres a l’esquerra del PSC, crec que podria actuar com a mirall exemplaritzant perquè des d’altres pobles de l’Estat espanyol es preguntessin si els catalans ho fan perquè nosaltres no”, ha defensat Tardà, i ha deixat clar que ells intentaran “convèncer” la direcció d’ERC, les bases d’ERC, que l’any 2027 totes les forces a l’esquerra del PSC, és a dir, Comuns, CUP, Esquerra, comunistes, tots hauríem d’anar en una mateixa candidatura”. “A les eleccions catalanes del 2028 hauríem de repetir l’experiència. Ha arribat el temps dels fronts amplis o dels fronts populars perquè ara la polarització ideològica o política reflecteix la dualització de la nostra societat”, ha reblat.
Primer pas: introduir el debat a les bases d’ERC
Per tal de fer-ho possible, el primer pas d’Àgora Republicana serà introduir en debat a les bases del partit i ha demanat que es faci el mateix dins dels Comuns i la CUP. “Nosaltres ara, a partir d’aquest any, el que farem serà introduir aquest debat a les bases del partit. El que desitjaríem, i sabem que ja està passant, és que aquest mateix debat es donés dins de la CUP i dels Comuns”, ha dit, i ha pronosticat que el debat “anirà creixent, i anirà a més”.