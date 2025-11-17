El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha tornat a discrepar públicament amb Gabriel Rufián sobre la proposta d’una “llista unitària plurinacional” a Espanya. Ho ha fet en declaracions al programa Salvados de laSexta, on, a més, ha mostrat despreocupació màxima sobre la possibilitat que l’actual portaveu del seu partit al Congrés dels Diputats vulgui fer el pas per liderar aquest moviment. “No em preocupa gens”, ha deixat anar. Junqueras ja va enterrar la proposta llançada per Rufián el passat mes d’agost en declaracions als periodistes a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), a Prada (el Conflent). Aleshores va al·legar que les altres formacions de l’esquerra espanyola “no hi volen participar”.
Aquest cop, però, ha estat més contundent i ha assegurat que una proposta així no té sentit per a les eleccions espanyoles, uns comicis que no tenen districte únic com sí que passa a les del Parlament Europeu. Junqueras assegura amb un simple “no” que no li fa por la idea plantejada per Rufián, i deixa clar que no comparteix la proposta. “Nosaltres estem d’acord que hi hagi llistes, per exemple, a les eleccions europees, perquè la circumscripció és única. En el nostre cas, amb Bildu i amb el BNG, a les eleccions europees, i amb altres formacions polítiques. Però, quan la circumscripció no és única, és una proposta que té molt menys sentit”, argumenta.
“¿El preocupa que Rufián decideixi fer un pas per liderar aquesta idea que va tenir d’una llista unitària per evitar que el PP i Vox es puguin fer amb el Govern d’Espanya?”, li pregunta aleshores el periodista Fernando González, més conegut com a Gozo, i Junqueras, que és breu en paraules, és rotund en la resposta: “Li asseguro que no em preocupa gens”. Tot i això, el presentador recorda al líder d’ERC que el 60% dels electors que es consideren d’esquerres votaria la llista unitària plurinacional proposada per Rufián, però torna a mostrar-se contundent i deixa clar que val més que no busquin la participació d’ERC en aquesta proposta de llista. “És que no té cap sentit que Esquerra Republicana de Catalunya es presenti fora de Catalunya o fora dels Països Catalans. Seria una mica estrany”, sentencia.
Què pensa Junqueras que Rufián sigui el polític més ben valorat pels espanyols?
D’altra banda, Gonzo li demana l’opinió a Oriol Junqueras sobre que Rufián sigui ara mateix el polític “més ben valorat pels espanyols”. Això, per al líder d’ERC és una “demostració” que hi ha “molta gent” que entén la independència de Catalunya. “No sé si a Rufián la valoració se la fan simplement per la seva posició respecte a la independència o pel que se sent”, li planteja Gonzo, i Junqueras matisa que “segurament no només per això, però entenc que també per això”. “Estic convençut que, quan siguem independents, els nostres polítics continuaran sent molt apreciats per part de la societat espanyola”, ha finalitzat.
Aitor Esteban: “Rufián té un públic de l’esquerra espanyola”
En el programa de la Sexta també hi ha participat el portaveu del PNB, Aitor Esteban, que també ha donat la seva opinió sobre l’evolució política de Gabriel Rufián. Esteban ha reconegut que ha donat “consells” i també “alguna renyina” al líder d’ERC a Madrid, però reconeix que el diputat ha progressat en la dècada que fa és a Madrid. “Ell tampoc és que tingués un rodatge polític excessiu abans d’arribar-hi. Bé, hi era Tardà, una mica de la mà de Joan. Ell ho reconeix també, que hi ha hagut una evolució en tot. Fins i tot com presentar-se”. Per al polític bas, el portaveu d’ERC a Madrid ha anat aprenent i “llegint quin era l’ambient en què s’havia de moure”, i, en aquest sentit, destaca l’habilitat que mostra per fer ús de les xarxes socials i connectar amb el públic. “Però perquè té un públic que no és només nacionalista; té un públic que és l’esquerra, diguem-ne, espanyola, amb qui, bé, el veuen molt reflectit”, conclou.