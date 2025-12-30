Àgora Republicana, el corriente interno de Joan Tardà en ERC, quiere que la dirección del partido encabezada por Oriol Junqueras se pronuncie sobre el frente amplio de izquierdas que Gabriel Rufián ha propuesto y ha dejado claro que la propuesta es válida tanto para las próximas elecciones españolas como para las catalanas. En este sentido, ha detallado que ante la imposibilidad de poner de acuerdo a las izquierdas españolas, su propuesta pasa por la unión de las formaciones catalanas de izquierda en ambas citas electorales. Así lo ha dicho el mismo Tardà en una entrevista en la Ser, donde ha manifestado que «cuanto más crezca el debate más les costará decir por qué no es posible», y ha dejado claro que tendrá una participación activa para «convencer» a las bases del partido y la dirección para impulsar el frente.

Tardà cree que la alianza de las izquierdas españolas no será posible por el «nivel de enfrentamiento» que hay entre Sumar, Izquierda Unida y Podemos. «Me avergüenza», dice, y tiene la impresión de que estos tres partidos «no han entendido nada». «Sin ánimo de dar lecciones a nadie porque Esquerra Republicana no somos un ejemplo de partido pacífico, pero tengo la impresión de que ante el reto que tenemos delante habría cuestiones que diferencian a estos partidos políticos que son un poco nimias», ha argumentado Tardà, y ha añadido que «dentro de ERC hay un sector, al cual pertenezco, que se llama Àgora Republicana, que agrupa el sector más de izquierdas del partido, que estamos convencidos de que vale la pena hacer un frente popular, soberanista e independentista en Cataluña para las elecciones de 2027, si es que son en 2027″.

Es decir, Tardà propone un frente común de las izquierdas de Cataluña para las elecciones españolas. «Si en Cataluña hiciéramos un frente popular de todas las izquierdas a la izquierda del PSC, creo que podría actuar como un espejo ejemplarizante para que desde otros pueblos del Estado español se preguntaran si los catalanes lo hacen por qué nosotros no”, ha defendido Tardà, y ha dejado claro que ellos intentarán «convencer» a la dirección de ERC, las bases de ERC, que en el año 2027 todas las fuerzas a la izquierda del PSC, es decir, Comuns, CUP, Esquerra, comunistas, todos deberíamos ir en una misma candidatura». «En las elecciones catalanas de 2028 deberíamos repetir la experiencia. Ha llegado el tiempo de los frentes amplios o de los frentes populares porque ahora la polarización ideológica o política refleja la dualización de nuestra sociedad», ha rematado.

Joan Tardà presenta las conclusiones de la comisión de la verdad / ERC

Primer paso: introducir el debate en las bases de ERC

Para hacerlo posible, el primer paso de Àgora Republicana será introducir un debate en las bases del partido y ha pedido que se haga lo mismo dentro de los Comuns y la CUP. «Nosotros ahora, a partir de este año, lo que haremos será introducir este debate en las bases del partido. Lo que desearíamos, y sabemos que ya está pasando, es que este mismo debate se dé dentro de la CUP y de los Comuns», ha dicho, y ha pronosticado que el debate «irá creciendo, e irá a más».