Junts treu ferro al CEO i afirma que desmentiran les enquestes a les urnes

El tercer baròmetre de l’any publicat aquest mateix dilluns pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) deixa un escenari complicat per a Junts per Catalunya. Els de Carles Puigdemont es disputen la tercera força amb Aliança Catalana, després que la formació d’extrema dreta s’hagi disparat fins als 19-20 escons. Tot i així, la formació juntaire ocuparia la tercera plaça gràcies a la intenció de vot, que se situa entre el 13 i el 15% -lleugerament per sobre de la de l’extrema dreta catalana. Davant aquesta situació, el portaveu del partit, Josep Rius, ha volgut treure ferro al baròmetre del CEO i, en roda de premsa, s’ha mostrat convençut que “desmentiran les enquestes a les urnes”: “El CEO fa una estimació idèntica que la que es va fer abans de les eleccions catalanes i la vam desmentir a les urnes. Desmentirem les enquestes a les urnes com sempre hem fet“, ha exclamat Rius en roda de premsa.
El portaveu de Junts per Catalunya ha assegurat que les enquestes només es poden valorar d’acord amb el seu “grau de compliment”, però apunta que els sondejos “mai s’han complert”. Tenint en compte aquesta situació, doncs, des del partit que lidera Carles Puigdemont es mostren tranquils davant els resultats de l’últim baròmetre: “Els resultats que es publiquen mai són els mateixos que els que s’expressa a les urnes. Som un partit que sempre supera les enquestes”, ha asseverat Rius en resposta a les preguntes dels periodistes, ja que no ha fet cap referència als resultats del CEO durant la seva primera intervenció. Segons el baròmetre, també, Junts perdria l’hegemonia a les circumscripcions de Girona i Lleida, on Aliança per primera vegada es faria amb la primera plaça, aconseguint entre quatre i cinc punts percentuals de vots més que els juntaires. Rius, però, s’ha mostrat convençut que “desmentiran les enquestes a les urnes”.
Fonts del partit que han analitzat el baròmetre del CEO denuncien en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) diversos “biaixos” en l’enquesta, com ara la mostra, que diuen que només és de 102 persones a Lleida, 141 a Tarragona i 198 a Girona, davant les 1.509 a Barcelona. En aquest sentit, les mateixes fonts assenyalen dades que consideren incongruents, com un milió i mig de votants que no van votar el 2024 i que ara es mobilitzarien; que fins a 670.000 persones canviarien el seu vot, o que “no existeixen indecisos”: “Ja fa temps que hi ha una ‘operació enquesta’ contra Junts. Una cosa és cuinar i l’altra trucar a Glovo perquè et portin el que volen”, asseguren aquestes mateixes fonts. Amb tot, doncs, segons expliquen, el partit estudia diverses opcions legislatives, com ara una proposició de llei perquè el CEO passi de dependre del Parlament, i no del Departament de Presidència, com fins ara.
L’impacte de l’auge d’Aliança Catalana
Segons els resultats de l’últim baròmetre, l’auge d’Aliança Catalana afecta directament Junts per Catalunya. D’acord amb les dades, la formació de Carles Puigdemont cauria en picat respecte a l’últim baròmetre fa quatre mesos, quan se’ls atorgaven 28-30 escons i entre el 16 i el 19%. Ara, en canvi, obtindrien entre 19 i 20 diputats, i un 13-15% d’intenció de vot. És a dir, entre sis i vuit punts menys que en les últimes eleccions a la cambra catalana. Junts també perdria l’hegemonia a les circumscripcions de Girona i Lleida, on l’extrema dreta catalana s’imposaria per primera vegada. De fet, segons ha concretat el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, en roda de premsa, l’impuls d’Aliança en aquests territoris contribuiria a posar la formació de Sílvia Orriols a l’altura dels juntaires. De fet, l’estudi conclou que un 21% dels votants juntaires el maig passat anirien ara a Aliança, i només sis de cada deu continuarien donant-los suport.
Durant la seva intervenció, el portaveu del partit ha explicat també que ja han “activat la maquinària electoral” espanyola amb la creació d’un comitè de campanya, el qual estarà encapçalat per Albert Batet. Junts demana de nou explicacions al president espanyol, Pedro Sánchez, sobre com pretén articular el tram final de mandat, especialment després del trencament de l’Acord de Brussel·les i les relacions entre juntaire i socialistes. “Sánchez encara no ha explicat com aguantarà”, ha argumentat Josep Rius. En aquest sentit, el portaveu del partit també ha assegurat que la dimissió del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat pel Tribunal Suprem per revelació de secrets, és una mostra més de la “debilitat” de Pedro Sánchez, el qual considera que cada vegada està més “acorralat” per una “justícia polititzada”.