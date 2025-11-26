L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha avisat Junts que cal “reaccionar” per frenar la fuga de vots cap a Aliança Catalana i revertir la tendència “clarament a la baixa” del partit que mostra l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). En una entrevista a RTVE, Mas ha assegurat que encara hi ha temps per capgirar les enquestes –falta un any i mig per les municipals i més de dos anys per les catalanes– i per “prendre decisions”, tot i que s’ha abstingut de fer cap proposta concreta. Des de Junts, la reacció al CEO ha estat de cautela i han tret ferro a l’enquesta perquè a les eleccions al Parlament del 2024 també arribaven amb molt males projeccions i finalment van quedar en segona posició.
“Per molt dolentes que siguin les enquestes, sempre hi ha temps per reaccionar”, ha insistit Mas després de recordar que la primera vegada que ell va presentar-se a les eleccions estava 10 punts per darrere de Pasqual Maragall i un any després va quedar primer, tot i que finalment l’acord per formar el Tripartit deixaria CiU fora de la Generalitat.
L’extrema dreta, un problema de país
Amb tot, l’expresident ha recordat que l’auge d’Aliança Catalana, però també de Vox, no afecta només Junts, sinó tots els partits. “Hi ha molta volatilitat, molt desconcert, molta confusió i la sensació que el sistema té falles importants i els partits més tradicionals no donen una resposta adequada a les falles del sistema”, ha alertat. “És tendència que no és catalana, que no és només espanyola, que és de fer europea i fins i tot traspassa les fronteres europees. Els partits de dreta radical o ultradreta tenen tendència a pujar i fins i tot arriben a guanyar eleccions”.
Per això considera que els cordons sanitaris no són útils, sinó que cal buscar la confrontació. “No els pots ignorar”, ha advertit. Mas tampoc ha volgut ser molt taxatiu a l’hora de vetar els pactes amb l’extrema dreta. “Els pactes depenen dels resultats i de la correlació de forces”, dit. “D’entrada no has de pactar, d’entrada t’has de confrontar democràticament. Hi ha arguments sòlids per combatre les tesis d’aquests partits”. Aquest dimarts el secretari general de Junts, Jordi Turull, tampoc va voler tancar la porta a pactar amb Aliança Catalana, en especial després de les municipals, però sí que va deixar clar que el partit de Sílvia Orriols traspassa “línies vermelles” que el seu partit no pot acceptar.