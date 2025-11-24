El Partit Popular de Catalunya furga encara més en la ferida de Junts que augura el darrer baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), publicat aquest dilluns al matí. En roda de premsa, el diputat dels populars al Congrés, Nacho Martín Blanco, ha culpat a la formació de Carles Puigdemont de l’auge d’Aliança Catalana al Parlament, que es disputaria la tercera força amb els juntaires a les pròximes eleccions, disparant-se fins als 20 escons -els mateixos que Junts. “Els postulats d’Orriols són la culminació de les tesis radicals i hispanòfobes de Junts”, ha afirmat amb contundència el diputat dels populars, que s’ha mostrat “preocupat” pel creixement de la formació d’extrema dreta catalana.
Per al dirigent dels populars, el creixement d’Aliança Catalana respon a les “polítiques incomprensibles” de Junts per Catalunya, ja que considera que l’auge de la figura de Sílvia Orriols entre l’electorat català és una conseqüència “normal d’haver tingut un president com Carles Puigdemont i Quim Torra, amb una actitud infantil i naïf”: “Quan els votants veuen un discurs que els sembla més clar, segurament acaben preferint aquest discurs que és més desacomplexat“, ha apuntat el diputat dels populars a la cambra baixa. En aquest sentit, Martín Blanco assegura que també entén que els juntaires estiguin “preocupats” pels resultats del darrer baròmetre. Tot i així, el diputat del PP assegura que Junts “va a la deriva perquè el seu líder, Carles Puigdemont, comença a fer passos erràtics certament difícils de comprendre perquè està espantat amb el creixement d’un partit que és la culminació de les seves tesis hispanòfobes”.
Els resultats del baròmetre del CEO
D’acord amb les dades del tercer baròmetre de l’any del CEO, el partit de Sílvia Orriols obtindria entre 19 i 20 escons, els mateixos que Junts, i les dues formacions es disputarien la tercera plaça. El PSC tornaria a guanyar les eleccions (38-40), però es confirma un cert desgast, i ERC seria segona força amb 22-23. Per la seva banda, Vox també creix (13-14) i ja quedaria per davant del PP (12-13). Els Comuns es quedarien amb 6 diputats i la CUP (3-4) tindria opcions de repetir resultats.