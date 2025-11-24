El Partido Popular de Cataluña ahonda aún más en la herida de Junts que augura el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), publicado este lunes por la mañana. En rueda de prensa, el diputado de los populares en el Congreso, Nacho Martín Blanco, ha culpado a la formación de Carles Puigdemont del auge de Aliança Catalana en el Parlamento, que se disputaría la tercera fuerza con los juntaires en las próximas elecciones, disparándose hasta los 20 escaños -los mismos que Junts. «Los postulados de Orriols son la culminación de las tesis radicales e hispanófobas de Junts», ha afirmado con contundencia el diputado de los populares, que se ha mostrado «preocupado» por el crecimiento de la formación de extrema derecha catalana.

Para el dirigente de los populares, el crecimiento de Aliança Catalana responde a las «políticas incomprensibles» de Junts per Catalunya, ya que considera que el auge de la figura de Sílvia Orriols entre el electorado catalán es una consecuencia «normal de haber tenido un presidente como Carles Puigdemont y Quim Torra, con una actitud infantil y naïf»: «Cuando los votantes ven un discurso que les parece más claro, seguramente acaban prefiriendo este discurso que es más desacomplejado«, ha señalado el diputado de los populares en la cámara baja. En este sentido, Martín Blanco asegura que también entiende que los juntaires estén «preocupados» por los resultados del último barómetro. Aun así, el diputado del PP asegura que Junts «va a la deriva porque su líder, Carles Puigdemont, empieza a dar pasos erráticos ciertamente difíciles de comprender porque está asustado con el crecimiento de un partido que es la culminación de sus tesis hispanófobas».

La diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a punto de hablar en el Parlamento / Europa Press

Los resultados del barómetro del CEO

De acuerdo con los datos del tercer barómetro del año del CEO, el partido de Sílvia Orriols obtendría entre 19 y 20 escaños, los mismos que Junts, y las dos formaciones se disputarían la tercera plaza. El PSC volvería a ganar las elecciones (38-40), pero se confirma un cierto desgaste, y ERC sería segunda fuerza con 22-23. Por su parte, Vox también crece (13-14) y ya quedaría por delante del PP (12-13). Los Comuns se quedarían con 6 diputados y la CUP (3-4) tendría opciones de repetir resultados.