ERC veu amb “preocupació” la pujada del “vot reaccionari” a Catalunya

El portaveu d’ERC, Isaac Albert, ha mostrat la “preocupació” del seu partit per la consolidació i el creixement del “vot reaccionari” a Catalunya. L’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) deixa Aliança Catalana empatada amb Junts (19-20 escons) en clara disputa per ser tercera força al Parlament i amb Vox (13-14) per davant del PP. En una roda de premsa per valorar l’actualitat política, Albert ha celebrat que el CEO constata la tendència a l’alça d’ERC, que amb 22-23 escons avançaria Junts i passaria a ser segona força per darrere del PSC.
Albert ha destacat que ERC és l’únic partit “no reaccionari” que millora perspectives a l’enquesta del CEO, ja que se situa com a segona força tant en estimació de vots com en escons. El portaveu dels republicans ha afegit que el PSC s’ha estancat a la “baixa” i ha aprofitat per enviar un dard al govern de Salvador Illa perquè, segons ell, no aconsegueix que la ciutadania el percebi com a “estable”, una lectura diametralment oposada a la que han fet els socialistes catalans.
ERC frena Rufián per segona vegada
Els republicans consideren que les esquerres han de tenir un paper “clau i primordial” per donar a la resposta a les necessitats de la ciutadania i el país i ha assegurat que els partits progressistes han d’unir forces, però ha descartat la llista unitària a Catalunya que reclama el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián. El diputat ja va proposar fa uns mesos un front comú de l’esquerra i el progressisme espanyol i la direcció nacional també el va haver de frenar. “Hi ha sumes que en política no sumen”, ha argumentat Albert, que ha recordat que aquesta mena d’iniciatives només funcionen en eleccions amb circumscripció única, com a les europees.
Amb tot, Albert ha tancat files amb Rufián i l’ha defensat com una figura política ben valorada a Catalunya i a Espanya. “És un actiu del partit, i és evident que les dades així ho demostren”, ha remarcat.