El PSC aposta per la “unitat dels progressistes” davant l’auge d’Aliança Catalana

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha apostat per la “unitat d’acció” de les forces “progressistes” per fer front l’auge de l’Aliança Catalana i Vox al Parlament. Segons l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el partit d’extrema dreta catalana empataria amb Junts a 19-20 escons i es disputaria amb els de Carles Puigdemont la tercera plaça a la cambra catalana. Moret ha assegurat que el resultat d’Aliança Catalana s’emmarca en el creixement “global” de l’extrema dreta arreu del món, que també té la seva “expressió local” a Catalunya. “Les forces polítiques que estan defensant relats d’odi, discriminatoris, retrogrades i reaccionaris creixen, no només a Catalunya”, ha dit en roda de premsa.
El PSC es mantindria com a primera força (38-40 escons) tot i perdre una mica d’embranzida i ERC passaria a ser segona (22-23). Per la seva banda, Vox (13-14) avança el PP en la cinquena posició. Moret ha destacat que el CEO “consolida” el PSC com a primer partit de Catalunya i considera que la ciutadania fa una valoració positiva del Govern de Salvador Illa perquè genera “estabilitat i confiança”. La portaveu dels socialistes catalana ha defensat que l’extrema dreta es combat amb polítiques públiques valentes i uns serveis públics de qualitat que serveixin de “barrera” contra el discurs populista d’Aliança Catalana i Vox. “Davant la no política que defensa la ultradreta, per nosaltres la resposta més important és fer bona política”, ha afegit.
Aliança, primera força a Girona i Lleida
Junts és el partit més afectat per l’auge d’Aliança Catalana, ja que hi ha un transvasament de vot entre les dues formacions. El partit de Carles Puigdemont perdria entre 15 i 16 diputats, mentre que el partit de Sílvia Orriols en guanya 17 o 18 i seria primera força a Girona i Lleida, el gran calador de vots de Junts. Aliança Catalana passaria del 3,8% dels vots actuals a una forquilla d’entre l’11% i el 14%, entre set i deu punts més, mentre que Junts perdria entre 6,5 i 8 punts en intenció de vot.