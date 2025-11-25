El baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) presentat aquest dilluns ha provocat un autèntic terratrèmol polític. L’extrema dreta, tant catalana com espanyola, està en auge a Catalunya i ara mateix ningú sap dir si ha tocat sostre o encara pot millorar les seves perspectives electorals. Aliança Catalana, amb una projecció de 19-20 escons, es dispara i empataria amb Junts a la tercera plaça, mentre que Vox (13-14) continua consolidant-se i ja supera el PP. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, alerta que els votants d’ambdós partits “cada cop s’assemblen més” i fins i tot l’enquesta apunta a un creixent del “vot dual de dreta radical”, amb més persones disposades a donar suport a Sílvia Orriols al Parlament i a Santiago Abascal al Congrés.
Una de les principals similituds entre els dos partits és que tant Aliança Catalana com Vox reben molt suport dels joves entre 18 i 24 anys, amb una intenció de vot sensiblement superior a la mitjana del conjunt de la població. Així, el partit d’Orriols aconsegueix el 12% del vot jove i Vox el 13%, uns percentatges molt similars als que obtenen el PSC (13%) i ERC (13,6%). Els seus principals competidors, Junts (4,3%) i el PP (6%), punxen en aquest franja d’edat. El gènere també és un punt de coincidència, ja que els homes són més proclius a votar l’extrema dreta: un 10,7% dels homes aposta per Aliança Catalana i 8% per Vox, mentre que en el cas de les dones aquest percentatge baixa fins al 6,3% i el 5,7%, respectivament.
Però més enllà d’aquestes coincidències, que són comunes a l’extrema dreta global, el CEO ofereix informació interessant sobre els votants dels dos partits que es pot expressar en 10 gràfics i permet establir similituds i diferències importants.
1. Eix ideològic esquerra-dreta
L’autoubicació en l’eix esquerra-dreta és una de les grans diferències entre els votants d’Aliança Catalana i els de Vox. Així, els primers es perceben com a part d’una formació de centre o centredreta moderada (5,7), mentre que els de Santiago Abascal estan clarament escorats a la dreta i tenen un significant percentatge de votants que es considera extrema dreta sense manies.
2. Relacions Catalunya-Espanya
Les relacions entre Catalunya i Espanya també marquen una certa distància entre les dues formacions, ja que a Vox predomina clarament la preferència perquè Catalunya sigui una regió (22%) o una comunitat autònoma (55%) dins d’Espanya, mentre que els votants d’Aliança Catalana opten per l’Estat independent (48%) com a primera resposta, el percentatge més baix entre tots els partits independentistes. Sorprèn que hi hagi un molts votants potencials de Sílvia Orriols que optin per comunitat autònoma (21%) o un estat federal (26%) com a solució al conflicte polític.
3. Independència Sí o No
En el cas de la pregunta directa sobre la independència de Catalunya, els votants d’Aliança Catalana també són els menys independentistes entre els independentistes. Només el 62% diu apostar per la independència del país, lluny del 70% dels votants d’ERC, el 81% dels de Junts i el 84% dels de la CUP. En canvi, a Vox són els més unionistes amb un 87% de contraris a la independència, per sobre del PP (84%) i del PSC (76%).
4. Els principals problemes de la gent
L’apartat dels principals problemes de la ciutadania permet veure com, lluny de les lluites nacionals, l’extrema dreta construeix un imaginari compartit. La immigració només és el “problema més important de Catalunya” per als votants d’Aliança Catalana (29%) i de Vox (26%). Ni tan sols els del PP (18%) el posen en primera posició. La resta, amb la CUP, els Comuns i ERC al capdavant, tenen l’accés a l’habitatge com a principal preocupació. De fet, els votants de cap partit excepte l’extrema dreta i el PP mencionen la immigració com a problema en cap de les seves respostes.
5. Posicionament davant la immigració
Els votants d’Aliança Catalana són els que tenen un discurs més radical amb la immigració, sovint fins i tot més que els de Vox. La gran majori considera que no es fa demagògia contra els immigrants, pensa que el govern ha perdut el control de les fronteres o que hi ha massa immigració.
6. Prioritats de la Generalitat
Igual que passa amb els principals problemes de la ciutadania, els votants d’Aliança Catalana i Vox tenen una agenda molt similar a l’hora de decidir quins temes haurien de ser prioritaris per al Govern. El primer és l’ordre i la seguretat. Els de la resta de partits, inclòs el PP, assenyalen la reducció de la pobresa com a primera opció, mentre que la inseguretat baixa fins a la tercera o la quarta.
7. Fonts d’informació política
Un altre punt en comú entre Aliança Catalana i Vox és que els seus votants s’informen de política sobretot a través de les xarxes socials, mentre que els de la resta de partits, excepte la CUP, ho fa a través de la televisió en primera instància o a través de la ràdio o els diaris com a segona opció.
8. Gestió del Govern de Salvador Illa
Un altre punt en comú de l’extrema dreta és la desconfiança en les institucions. Els votants d’Aliança Catalana i Vox són, amb diferència, els que posen més mala nota al Govern de Salvador Illa. Els d’Aliança Catalana li posen un 3, mentre que els de Vox li donen un 3,5. Pel que fa al grau d’aprovació, només el 25% dels votants de Sílvia Orriols aproven la gestió del Govern Illa pel 43% dels de Santiago Abascal.
9. Confiança en els polítics
En la mateixa línia, la confiança en els polítics també està sota mínims entre els votants d’extrema dreta. Només el 41% els aprova. Els votants de Vox posen una nota mitjana de 3,3 i els d’Aliança un 3,9.
10. Líder preferit per ser president
Els votants d’Aliança Catalana són els que tenen més clar qui és el líder preferit per ser president de la Generalitat. Un 80% considera que Sílvia Orriols és la persona idònia. Per comparació, només el 64% dels votants del PSC veuen Illa com el millor president possible i un 65% dels de Junts triarien Carles Puigdemont per liderar el país. Més magre ho té Oriol Junqueras, que només rep el 34% dels vots entre els seus.