L’auge d’Aliança Catalana que pronostica el darrer Baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) ha desencadenat una sèrie d’acusacions creuades entre els partits polítics a Catalunya, que busquen culpables davant l’ascens imparable de la formació de Sílvia Orriols a les enquestes. Segons el sondeig, passaria dels dos diputats actuals al Parlament de Catalunya a obtenir entre 19 i 20 escons i empataria amb Junts, que seria un dels principals damnificats d’aquest ascens. Així, els principals focus de les crítiques són, d’una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el seu govern, perquè Junts i la CUP consideren que amb enquestes com la del CEO o amb les seves intervencions engreixa l’extrema dreta per confrontar amb els de Carles Puigdemont. I, de l’altra, hi ha formacions com el PP i els mateixos anticapitalistes, que també acusen Junts de donar ales a la formació de Sílvia Orriols amb els seus plantejaments polítics.
Enmig de l’intercanvi de retrets entre uns i altres, Orriols aprofita per treure pit i remarcar que aquests resultats són conseqüència de la “voluntat de la població de castigar aquelles formacions que han incomplert les seves promeses electorals durant els darrers anys”. Assegura que veu “confiança i apropament” cap a la seva formació, la qual, a parer seu, els catalans perceben que és diferent de la resta de la partitocràcia. I, menystenint el CEO, la líder d’AC afirma que “Catalunya, orrioleja”. Amb tot, els assenyalats com a culpables de l’ascens es defensen dels atacs. Des del Govern i el PSC diuen que han combatut l’extrema dreta des del “minut u” de la seva història, mentre que des de Junts subratllen que l’extrema dreta és un fenomen global i que puja perquè té un espai en l’àmbit europeu.
Junts veu una “operació Mitterrand” per desplaçar la dreta convencional
El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha sigut molt clar en la seva crítica. Segons ell, els altres patits estan “acostumats a jugar amb enquestes que van a la contra” de Junts. “Els resultats que preveuen mai són els mateixos que després s’expressen a les urnes”, ha subratllat Rius. En aquest sentit, des de l’òrbita del partit de Carles Puigdemont, el principal grup de l’oposició al Parlament, s’ha denunciat una “operació enquesta” contra ells. Fonts juntaires consultades per El Món apunten que hi ha una intenció manifesta del PSC d’engreixar Aliança Catalana arreu del territori amb la idea que perjudiqui Junts.
“Ja fa temps que fan una operació Mitterrand”, lamenten en referència a la creació d’una extrema dreta que desplaci la dreta convencional. “L’enquesta no és una realitat, però ajuda que sigui una realitat”, afirmen. I rebutgen les acusacions contra ells perquè assenyalen que a tot arreu puja l’extrema dreta i no hi ha Junts. “Aquí se l’ha ajudat descaradament per part del PSC i o altres poders perquè creixi”, insisteixen. Les fonts consultades subratllen que ells són els primers interessats que això no passi perquè els desgasta i perquè, a més a més, impedeix que hi hagi una majoria absoluta independentista. Amb tot, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha deixat clar que el seu partit no està disposat a fer “cops de volant” ni a baixar al “fang” per disputar-li el vot a Aliança.
La CUP reparteix les culpes entre Illa i Junts
Per la seva banda, el diputat de la CUP Xavi Pellicer ha criticat l’hipotètic “interès” del Govern, i concretament del president de la Generalitat, Salvador Illa, a donar protagonisme al Parlament a partits com Aliança Catalana per confrontar amb Junts. “Hi ha hagut un interès per part del Govern, i concretament per part del president Illa, de donar un cert protagonisme a l’extrema dreta, i a l’extrema dreta d’arrel identitària catalanista. Ho fa servir per debilitar la segona força”, ha manifestat en una roda de premsa des del Parlament. “Hem vist un tracte diferenciat i una instrumentalització política amb finalitats que no eren precisament actuar contra aquesta dreta extrema”, ha assenyalat en referència a les actuacions d’Illa durant les sessions de control al Parlament i als clips de vídeo que penja a posteriori a les xares.
Tot i això, el cupaire també ha culpabilitzat Junts de l’auge de la formació d’Orriols perquè considera que ha “flirtejat amb posicions racistes i xenòfobes”. Així mateix, s’ha referit a la falta d’acord entre l’oposició a Ripoll (Ripollès), després de les eleccions municipals que va guanyar la líder d’Aliança, Sílvia Orriols, per impedir que esdevingués alcaldessa. Un pacte que, segons Pellicer, estava a punt i Junts “va fer volar pels aires”. Així mateix, ha reconegut que el cordó sanitari al Parlament contra les formacions d’extrema dreta “no ha estat mai efectiu i real”, i veu imprescindible endegar una reforma del reglament de la cambra catalana per “excloure discursos d’odi” i actuar amb contundència davant d’aquestes formacions per part de la Mesa de la institució.
El Govern es defensa de les crítiques i nega que Illa alimenti l’extrema dreta
Davant les crítiques directes al president de la Generalitat i el PSC, el Govern ha sortit al pas aquest dimecres per negar que Salvador Illa doni ales a l’extrema dreta: “Els discursos d’odi i extrema dreta es combaten des del minut u”. Així, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha manifestat que l’executiu i el seu partit fan “del combat als discursos de l’extrema dreta una qüestió fonamental”. “Nego la major perquè tota la nostra trajectòria política i la del Govern avala just el contrari. Ningú pot acusar el PSC de fer cap estratègia per alimentar el creixement de l’extrema dreta”, ha sentenciat. A més, ha recordat que el grup parlamentari del PSC compleix escrupolosament el cordó sanitari contra l’extrema dreta al Parlament.
En aquest sentit, la portaveu del PSC a la cambra catalana, Elena Díaz, ha mostrat la predisposició dels socialistes a valorar una reforma del reglament del Parlament, com ha demanat la CUP, per “limitar certs discursos” d’extrema dreta. “Sempre garantint la llibertat d’expressió del conjunt de grups parlamentaris d’aquesta Cambra, però entenem que hi ha discursos que no tenen cabuda en aquest Parlament ni en unes societats plenament democràtiques”, ha dit en roda de premsa. “Nosaltres apliquem un cordó sanitari amb les qüestions, no els votem res a favor i intentem no portar al ple cap de les seves propostes legislatives”, ha defensat.
El PP atribueix el creixement d’Aliança a l’independentisme “naïf”
El diputat del PP al Congrés Nacho Martín Blanco ha atribuït l’ascens d’Aliança Catalana a la “política incomprensible” de Junts. Per al popular, el creixement de la formació de Sílvia Orriols a les enquestes és “la conseqüència normal d’haver tingut un president com Carles Puigdemont i Quim Torra, amb actitud infantil i naïf”. “Quan els votants veuen un discurs que els sembla més clar, segurament acaben preferint aquest perquè és més desacomplexat”, ha apuntat el diputat, que veu “normal que Junts hagi acabat tenint una situació realment complicada des del punt de vista electoral”. “Aliança, Junts i Esquerra Republicana competeixen per un mateix electorat separatista i un amb pòsit hispanòfob que és impropi de democràcies modernes, i des d’aquest punt de vista crec que és important dir les coses pel seu nom”, ha subratllat.
Els socis prioritaris del Govern demanen donar respostes a les preocupacions de la ciutadania
Des d’ERC i Comuns, els socis prioritaris del Govern, han reclamat celeritat a l’executiu per donar resposta a les preocupacions de la societat catalana i frenar així l’auge de l’extrema dreta. La coordinadora dels Comuns, Candela López, que ha apostat per “saber quines són les preocupacions de la ciutadania i donar-hi resposta, enfortint els espais públics, l’educació, el dret a l’habitatge i la sanitat pública”. I el vicesecretari de Comunicació i portaveu d’ERC, Isaac Albert, ha lamentat de manera genèrica els resultats pel baròmetre: “Ens preocupa el paper protagonista cada cop més important que té l’extrema dreta i la dreta extrema a tot el món i també ara a Catalunya”. A banda de lamentar el creixement del “vot reaccionari a Catalunya”, va reclamar abordar el malestar d’una part important de la població i parlar del que preocupa la gent. Però una setmana abans de fer-se pública l’enquesta del CEO, sobre la qual ja feia setmanes que hi havia rumors, es va emetre l’entrevista al president d’ERC, Oriol Junqueras, a La Sexta –juntament amb el president del PNB, Aitor Esteban. En aquella conversa, el líder dels republicans va insinuar que Aliança Catalana seria l’operació ideal per al CNI per perjudicar Junts.