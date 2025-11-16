El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha insinuat que Aliança Catalana és una operació del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) contra Junts per Catalunya. Ho ha dit en una entrevista al programa Salvados de laSexta que s’emetrà aquesta nit. L’espai analitzarà amb Junqueras i Aitor Esteban (PNB) la viabilitat del govern espanyol després que la formació de Carles Puigdemont els hi hagi retirat el suport. En un context en el qual creixen les especulacions sobre un possible avenç electoral i el paper de PP i Vox com a alternativa.
En un fragment avançat pel programa que presenta Fernando González, més conegut com a Gonzo, Junqueras manifesta que “Aliança Catalana no té res d’independentista” i afegeix que “si l’Estat espanyol i els seus serveis secrets haguessin de dissenyar algun dia una eina per debilitat l’independentisme, aquest instrument s’assemblaria molt a Aliança Catalana”. Junqueras deixa clar que no és un partit que debiliti a ERC, però creu que a Junts sí.
D’altra banda, Esteban apunta que a l’Estat espanyol hi ha partides polítiques que es juguen amb aquestes estratègies. “Si això fos una operació, que no dic ni que sí ni que no, cal tenir mitjans per fer-la”, assenyala, i afegeix que per tirar endavant una operació com aquesta cal “molts diners i mitjans”. “Només està a l’abast d’alguns”, conclou. La líder d’Aliança, Sílvia Orriols, ha reaccionat a les paraules de Junqueras i l’ha qualificat de “farsant”. “Que bé que enraones el castellà, no deus ser tu el del CNI?”. “Potser per això et vas lliurar als tribunals espanyols tan de pressa i potser per això t’han indultat?”, ha afegit.
Gonzo pregunta a Junqueras per Rufián
El programa s’emetrà aquest diumenge a partir de les 21:35 hores a laSexta, on Aitor Esteban i Oriol Junqueras donaran la seva visió sobre el futur de la legislatura i l’estabilitat de l’executiu de Sánchez. Ambdós analitzaran els seus acords i desacords amb el president espanyol, les línies vermelles del seu suport, l’auge de l’extrema dreta i la creixent crispació que domina la política nacional. “Ajudarem que hi hagi majories i es governi, però falta que el PSOE vulgui governar i complir els compromisos”, defensa el líder d’ERC, que també haurà de respondre sobre la figura del portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián. “Què li sembla a Oriol Junqueras que un polític independentista sigui el polític més ben valorat d’Espanya segons algunes enquestes?”, li preguntarà el presentador del programa.