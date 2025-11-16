El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha insinuado que Aliança Catalana es una operación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contra Junts per Catalunya. Lo ha dicho en una entrevista en el programa Salvados de laSexta que se emitirá esta noche. El espacio analizará con Junqueras y Aitor Esteban (PNB) la viabilidad del gobierno español después de que la formación de Carles Puigdemont les haya retirado el apoyo. En un contexto en el que crecen las especulaciones sobre un posible adelanto electoral y el papel de PP y Vox como alternativa.

En un fragmento adelantado por el programa que presenta Fernando González, más conocido como Gonzo, Junqueras manifiesta que “Aliança Catalana no tiene nada de independentista” y añade que “si el Estado español y sus servicios secretos tuvieran que diseñar algún día una herramienta para debilitar el independentismo, este instrumento se parecería mucho a Aliança Catalana”. Junqueras deja claro que no es un partido que debilite a ERC, pero cree que a Junts sí.

Por otro lado, Esteban apunta que en el Estado español hay partidas políticas que se juegan con estas estrategias. “Si esto fuera una operación, que no digo ni que sí ni que no, hay que tener medios para llevarla a cabo”, señala, y añade que para sacar adelante una operación como esta se necesita “mucho dinero y medios”. “Solo está al alcance de algunos”, concluye. La líder de Aliança, Sílvia Orriols, ha reaccionado a las palabras de Junqueras y lo ha calificado de “farsante”. “Qué bien hablas español, ¿no serás tú el del CNI?”. “Quizás por eso te entregaste a los tribunales españoles tan rápido y quizás por eso te han indultado?”, ha añadido.

Qué bien hablas español @junqueras, ¿no serás tú el del CNI?



Quizás por eso te entregaste a los tribunales españoles tan rápido y quizás por eso te han indultado?



No lo sé, pregunto…



FARSANTE pic.twitter.com/wbxXffDtlX — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) November 16, 2025

Gonzo pregunta a Junqueras por Rufián

El programa se emitirá este domingo a partir de las 21:35 horas en laSexta, donde Aitor Esteban y Oriol Junqueras darán su visión sobre el futuro de la legislatura y la estabilidad del ejecutivo de Sánchez. Ambos analizarán sus acuerdos y desacuerdos con el presidente español, las líneas rojas de su apoyo, el auge de la extrema derecha y la creciente crispación que domina la política nacional. «Ayudaremos a que haya mayorías y se gobierne, pero falta que el PSOE quiera gobernar y cumplir los compromisos», defiende el líder de ERC, que también deberá responder sobre la figura del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. «¿Qué le parece a Oriol Junqueras que un político independentista sea el político más valorado de España según algunas encuestas?», le preguntará el presentador del programa.