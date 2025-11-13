Junqueras cree que el aval a la amnistía “allana el camino” a los recursos al TC

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado el aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía y ha asegurado que su informe “allana el camino” a los recursos de amparo que el Tribunal Constitucional tiene pendientes de resolver para que se aplique la ley. En declaraciones a los medios frente a la sede del partido, Junqueras ha dicho que hacía “muchos años” que se sabía que “nunca hubo malversación, ni rebelión, ni ninguna de las acusaciones que han justificado la persecución” y ha valorado que el abogado del TJUE lo haya confirmado. “Celebramos que lo avale con las mismas tesis que hemos defendido siempre”.

Junqueras ha evitado hablar de cómo puede afectar el dictamen del abogado general del TJUE a su inhabilitación, ya que una vez se le aplique la amnistía podría volver a presentarse en unas elecciones. «Lo que me afecte a mí es irrelevante”, se ha limitado a decir. El líder de los republicanos ha remarcado que lo más “importante” es “restaurar la justicia” y que todo lo que avance en esta línea “será una buena noticia”. Junqueras ha denunciado que “hace muchos años que decidió convertirse en una tercera cámara legislativa” para “modificar, impedir y vetar” las decisiones del poder legislativo y ejecutivo.

Dardo de Rufián a Marchena

Fiel a su estilo directo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ido un poco más allá e instó al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena a leerse las conclusiones del abogado general del TJUE que avala en general la ley de amnistía. “Europa aplica el sentido común”, ha declarado Rufián en una atención a los periodistas desde los pasillos del Congreso. El abogado general del TJUE defiende que la aplicación de la amnistía a los encausados por los gastos del Proceso y a los miembros de los CDR juzgados por la Operación Judas respeta el derecho de la UE, aunque ha señalado algunas objeciones de procedimiento. Rufián ha lamentado que, en cambio, en el estado español hay jueces que hacen política y que aplican “venganza”.