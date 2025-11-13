Junqueras creu que l’aval a l’amnistia “aplana el camí” als recursos al TC

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat l’aval de l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei d’amnistia i ha assegurat que el seu informe “aplana el camí” als recursos d’empara que el Tribunal Constitucional té pendents de resoldre perquè s’apliqui la llei. En declaracions als mitjans davant de la seu del partit, Junqueras ha dit que feia “molts anys” que se sabia que “mai hi va haver malversació, ni rebel·lió, ni cap de les acusacions que han justificat la persecució” i ha valorat que l’advocat del TJUE ho hagi confirmat. “Celebrem que ho avali amb les mateixes tesis que hem defensat sempre”.
Junqueras ha evitat parlar de com pot afectar el dictamen de l’advocat general del TJUE a la seva inhabilitació, ja que un cop se li apliqui l’amnistia es podria tornar a presentar en unes eleccions. “El que m’afecti a mi és irrellevant”, s’ha limitat a dir. El líder dels republicans ha remarcat que el més “important” és “restaurar la justícia” i que tot el que vaig en aquesta línia “serà una bona notícia”. Junqueras ha denunciat que “fa molts anys que va decidir convertir-se en una tercera cambra legislativa” per “modificar, impedir i vetar” les decisions del poder legislatiu i executiu.
Dard de Rufián a Marchena
Fidel al seu estil directe, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha anat una mica més enllà i ha instat el magistrat de Tribunal Suprem Manuel Marchena a llegir-se les conclusions de l’advocat general del TJUE que avala en general la llei d’amnistia. “Europa aplica el sentit comú”, ha declarat Rufián en una atenció als periodistes des dels passadissos del Congrés. L’advocat general del TJUE defensa que l’aplicació de l’amnistia als encausats per les despeses del Procés i als membres dels CDR jutjats per l’Operació Judes respecta el dret de la UE, tot i que ha assenyalat algunes objeccions de procediment. Rufián ha lamentat que, en canvi, a l’estat espanyol hi ha jutges que fan política i que apliquen “venjança”.