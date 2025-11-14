ERC porta a Europa el bloqueig dels tribunals espanyols amb l’amnistia

El bloqueig a l’aplicació de l’amnistia està sobre la taula de les autoritats europees. ERC ha denunciat la situació aquest divendres davant l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. En concret, ho ha fet en una reunió amb la missió de l’òrgan europeu que està aquests dies fent una visita a l’Estat per fer la revisió periòdica, que consisteix avaluar l’estat de dret, la democràcia i el respecte pels drets humans.
La trobada l’ha encapçalat l’eurodiputada d’ERC Diana Riba i ha comptat amb la presència del president republicà, Oriol Junqueras, i el diputat Juli Fernàndez. Per part del Consell d’Europa, hi han acudit Elvira Kovács (Sèrbia, PPE/DC) i Valentina Grippo (Itàlia, ALDE), les dues ponents del futur informe que avaluarà com comentàvem l’estat de dret, la democràcia i els drets humans a Espanya. Cal recordar que revisió periòdica s’aplica a tots els estats membres que no estan sotmesos a un procediment de seguiment complet, com és el cas d’Hongria, Polònia o Turquia, ni a un procediment de seguiment posterior, com Albània o Bulgària.
En unes declaracions recollides per l’ACN, Riba ha precisat que l’aplicació de l’amnistia i la judicatura espanyola han estat les principals preocupacions traslladades en aquesta reunió, tot assenyalant que el conflicte amb el poder judicial permet veure que “tenim realment un problema de democràcia en l’estat espanyol”. L’eurodiputada acusa els jutges espanyols de tenir un “objectiu polític” resistint-se a aplicar l’amnistia als principals líders del ‘Procés’ en el cas de l’1-O i també ha aprofitat per recordar l’opinió de l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que avala el gruix de la llei d’amnistia davant els dubtes plantejats pel Tribunal de Comptes i l’Audiència Nacional.
Visites a Barcelona i Madrid
Les dues ponents de l’informe d’Espanya han fet una visita a Madrid i Barcelona aquesta setmana per avaluar el compliment de les obligacions de pertinença al Consell d’Europa per part de l’Estat. A Madrid s’han reunit amb les Comissions Constitucionals del Congrés dels Diputats i del Senat, amb representants del Ministeri de l’Interior, així com amb la delegació espanyola a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, segons informe aquesta organització. També hi havia previstes converses amb jutges del Tribunal Constitucional, membres del Consell General del Poder Judicial, el col·legi d’advocats i les associacions de magistrats i fiscals, així com amb representants de la societat civil. A Barcelona les ponents tenien previst reunir-se amb membres del Parlament i de la Generalitat.